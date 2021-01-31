Пассажирское судно «Академик Якутин» 31 января частично затонуло в реке Волхов у причала в деревне Малое Чернавино, напротив Старой Ладоги (Ленинградская область).
Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, пострадавших и загрязнения окружающей среды не имеется. Волховстроевская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности эксплуатации водного транспорта. Волховстроевский транспортный прокурор Артемий Зябкин выехал на место происшествия, ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.
По данным 47newshttps://47news.ru/articles/187862/, двухпалубный теплоход сдавался в аренду. Он относится к классу плавания ОМ и оборудован для проведения бизнес-встреч, конференций и праздников. Так, на фуршет там могут собраться 80 человек, а на банкет — 50.