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Фуршет под водой с видом на кремль. У Староладожской крепости тонет «банкетное» судно

Фото: Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Пассажирское судно «Академик Якутин» 31 января частично затонуло в реке Волхов у причала в деревне Малое Чернавино, напротив Старой Ладоги (Ленинградская область).

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, пострадавших и загрязнения окружающей среды не имеется. Волховстроевская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности эксплуатации водного транспорта. Волховстроевский транспортный прокурор Артемий Зябкин выехал на место происшествия, ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По данным 47newshttps://47news.ru/articles/187862/, двухпалубный теплоход сдавался в аренду. Он относится к классу плавания ОМ и оборудован для проведения бизнес-встреч, конференций и праздников. Так, на фуршет там могут собраться 80 человек, а на банкет — 50.

Фото: Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
Фото: Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
Фото: Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
Фото: Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
Фото: Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
Фото: Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
Фото: Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

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Комментарии (2)

Nafanka
Ну судно-то не за час затонуло! Кто-то ведь должен был ему "помочь" в этом деле... Просто так суда на бок не ложатся! Пускай теперь за счёт владельца, не обеспечившего сохранность своего имущества, и поднимают! Потом, поди, в СПб кому в аренду на сезон сдадут из серии "небитнекрашенцветбаклажан"... ))) И как это "нет ущерба экологии", если судно почти на 75% затонуло?!
syshsun
Видать лихо отжигали на одном борту,что и судно перевернули.
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