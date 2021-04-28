FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +6
74.96р90.47р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Российское лекарство от коронавируса «МИР-19» могут зарегистрировать к концу лета

В ФМБА заявили, что после регистрации препарат от COVID-19 будет применяться сначала только в больницах

Федеральное медико-биологическое агентство планирует зарегистрировать лекарство от коронавируса «МИР-19» и создать новый экспресс-тест к концу лета текущего года. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

«Фактически середина лета, ближе к концу лета», — заявила по этому поводу Скворцова 28 апреля в эфире Первого канала.

По словам главы ФМБА, после регистрации лекарство от COVID-19 будет применяться сначала только в больницах.

В случае если высокая эффективность этого ингаляционного препарата (он применяется с помощью небулайзера — устройства для ингаляций) будет доказана в рамках клинических испытаний, то планируется создать ещё две формы «МИР-19» в виде спрея для постконтактной профилактики. Это лекарство можно будет применять для того, чтобы не дать развиться заболеванию, если человек ранее контактировал с зараженным коронавирусом, отметила Скворцова.

Также она отметила, что через три месяца ФМБА планирует создать тест, позволяющий получать результат за 5–7 минут.

Ранее «Фонтанка» писала, что в конце марта Минздрав РФ одобрил применение уникального иммуноглобулина «КОВИД-глобулин», который будет применяться для лечения COVID-19. Препарат был создан на основе плазмы крови переболевших коронавирусом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Uni
Почему все российские "прорывы" находятся либо в будущем времени, либо в областях, где потребитель не может ничего проверить?
А все реальные проекты это различные интерпретации дрона Почты России.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний