Российское лекарство от коронавируса «МИР-19» могут зарегистрировать к концу лета

Федеральное медико-биологическое агентство планирует зарегистрировать лекарство от коронавируса «МИР-19» и создать новый экспресс-тест к концу лета текущего года. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.



«Фактически середина лета, ближе к концу лета», — заявила по этому поводу Скворцова 28 апреля в эфире Первого канала.



По словам главы ФМБА, после регистрации лекарство от COVID-19 будет применяться сначала только в больницах.



В случае если высокая эффективность этого ингаляционного препарата (он применяется с помощью небулайзера — устройства для ингаляций) будет доказана в рамках клинических испытаний, то планируется создать ещё две формы «МИР-19» в виде спрея для постконтактной профилактики. Это лекарство можно будет применять для того, чтобы не дать развиться заболеванию, если человек ранее контактировал с зараженным коронавирусом, отметила Скворцова.

