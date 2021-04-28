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Худрук «Мюзик-холла» о просьбе передать здание евангелистам: Первый раз слышу о такой религиозной организации — церковь «Осанна»

В «Мюзик-холле» отреагировали на просьбу передать евангелистам здание театра в Петербурге

Художественный руководитель петербургского «Мюзик-холла» Фабио Мастранджело прокомментировал притязания евангелистов на здания Англиканской церкви, которые сейчас занимает театр. Он полагает, что заявленное конфессиональное единство — едва ли главное объяснение таких поползновений.

Как сообщил «Фонтанке» Мастранджело 28 апреля, сам он впервые слышит о существовании такой религиозной организации, как церковь «Осанна». Однако он поинтересовался её старшим пастором Алексеем Павловским, от лица которого Смольный просят передать евангелистам здания, некогда бывшие Англиканской церковью Иисуса Христа.

Павловский, согласно открытым источникам, является учредителем и руководителем более чем в 50 юрлицах с широкой географией и разнообразием сфер деятельности. Кроме того, отмечает Мастранджело, в общедоступных сведениях нашлась информация о том, что возглавляемые пастором организации активно инициируют судебные дела против органов госвласти с целью принуждения к отчуждению государственного имущества.

«При такой бурной деятельности с трудом верю, что работа на благо церкви является для него приоритетной. В настоящее время проект реконструкции здания на Английской набережной прошел государственную экспертизу, и мы надеемся, что в ближайшее время начнется сама реконструкция», — говорит художественный руководитель «Мюзик-холла».

Мастранджело напомнил, что здание Англиканской церкви было передано в оперативное управление театру в 2016 году. При этом, по его словам, договорённости велись на уровне главы Англиканской церкви — королевы Великобритании Елизаветы II.

«Мы также договорились о том, что англиканская община сможет проводить в здании торжественные богослужения по особым праздникам», — добавляет дирижер.

Евангелисты «Осанны» просят Смольный передать им два служебных флигеля и церковь на Английской набережной, 56 (Галерная улица, 57), в безвозмездное пользование на 100 лет. Притязания обосновали конфессиональным единством с Англиканской церковью и тем, что будут проводить в здании богослужения и другие церемонии.

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Комментарии (3)

265116493
Безвозмездно- это значит даром ( по поводу содержания). На 100 лет! Можно открыть например, магазин или кафе, субаренда тоже аппетитно очень. Отель для "паломников" может приносить достаточный доход. Все вместе очень неплохо выглядит. Ремонт -реставрацию можно отложить на 99 год пользования.
мухомор
Я не знаю, кто такие Осанна и уж тем более зачем им это здание.
Но у меня не меньше вопросов зачем здание на Английской набережной Мюзик-Холлу.
Uni
А в чем профит получить здание? Продать его будет нельзя, сдать в аренду тоже. С прихожан много не соберёшь, а содержать надо. В чём прикол?
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