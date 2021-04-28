Худрук «Мюзик-холла» о просьбе передать здание евангелистам: Первый раз слышу о такой религиозной организации — церковь «Осанна»

Как сообщил «Фонтанке» Мастранджело 28 апреля, сам он впервые слышит о существовании такой религиозной организации, как церковь «Осанна». Однако он поинтересовался её старшим пастором Алексеем Павловским, от лица которого Смольный просят передать евангелистам здания, некогда бывшие Англиканской церковью Иисуса Христа.

Художественный руководитель петербургского «Мюзик-холла» Фабио Мастранджело прокомментировал притязания евангелистов на здания Англиканской церкви, которые сейчас занимает театр. Он полагает, что заявленное конфессиональное единство — едва ли главное объяснение таких поползновений.

Павловский, согласно открытым источникам, является учредителем и руководителем более чем в 50 юрлицах с широкой географией и разнообразием сфер деятельности. Кроме того, отмечает Мастранджело, в общедоступных сведениях нашлась информация о том, что возглавляемые пастором организации активно инициируют судебные дела против органов госвласти с целью принуждения к отчуждению государственного имущества.



«При такой бурной деятельности с трудом верю, что работа на благо церкви является для него приоритетной. В настоящее время проект реконструкции здания на Английской набережной прошел государственную экспертизу, и мы надеемся, что в ближайшее время начнется сама реконструкция», — говорит художественный руководитель «Мюзик-холла».



Мастранджело напомнил, что здание Англиканской церкви было передано в оперативное управление театру в 2016 году. При этом, по его словам, договорённости велись на уровне главы Англиканской церкви — королевы Великобритании Елизаветы II.



«Мы также договорились о том, что англиканская община сможет проводить в здании торжественные богослужения по особым праздникам», — добавляет дирижер.

