Сотрудники МВД России раскрыли крупную мошенническую схему. Участники преступной группы заработали больше миллиарда рублей на покупателях КАМАЗов, продавая им совсем не те машины, на которые они рассчитывали.



Как сообщает 28 апреля пресс-служба МВД России, с января 2014 года участники организованной преступной группы от имени дилеров ПАО «КАМАЗ» продавали грузовики, которые собирали из ремонтных комплектов. Вдобавок на машины они устанавливали двигатели низкого экологического класса, которые на территории России к эксплуатации запрещены. В ПТС злоумышленники вносили заведомо ложные данные о технических характеристиках автомобилей.