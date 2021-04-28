Сотрудники МВД России раскрыли крупную мошенническую схему. Участники преступной группы заработали больше миллиарда рублей на покупателях КАМАЗов, продавая им совсем не те машины, на которые они рассчитывали.
Как сообщает 28 апреля пресс-служба МВД России, с января 2014 года участники организованной преступной группы от имени дилеров ПАО «КАМАЗ» продавали грузовики, которые собирали из ремонтных комплектов. Вдобавок на машины они устанавливали двигатели низкого экологического класса, которые на территории России к эксплуатации запрещены. В ПТС злоумышленники вносили заведомо ложные данные о технических характеристиках автомобилей.
Таким образом мошенники похитили у покупателей более 1 миллиарда рублей и к тому же нанесли ущерб ПАО «КАМАЗ», так как под маркой официального производителя на рынок поступили нелегально собранные машины заведомо низкого качества.
В рамках расследования сотрудники МВД России, полицейские Татарстана и региональных подразделений Росгвардии провели более 50 обысков в жилых и офисных помещениях в пяти регионах страны и задержали троих фигурантов из числа руководителей и сотрудников коммерческих организаций, причастных к реализации криминальной схемы. Им предъявили обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Расследование уголовного дела продолжается.