На второй день визита в Петербург президент России Владимир Путин осмотрел новое здание станции скорой помощи в городе Пушкине. Трансляция велась на канале vesti.ru.
Глава государства, который недавно привился от коронавируса, обошелся без специального костюма и средств индивидуальной защиты, хотя ранее во время визитов в медицинские учреждения в период пандемии не пренебрегал СИЗ.
Президенту показали новое здание — диспетчерскую, пункт хранения средств индивидуальной защиты и учебный класс. Осмотрев оборудование машины скорой помощи, Владимир Путин остался доволен. «Прямо как космический корабль», — сказал он.
Путин приехал на станцию скорой помощи в Пушкин под Петербургом. Год назад для посещения больницы ему пришлось облачиться в специальный желтый костюм, но ровно две недели назад президент сделал вторую прививку от ковид и у него есть антитела pic.twitter.com/VwRejc7FWG— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) April 28, 2021
Глава государства также поздравил сотрудников организации с профессиональным праздником — Днем работника скорой медицинской помощи. «Ждут вас, как ангелов», — сказал он, отметив роль врачей в борьбе с пандемией коронавируса.
Новое отделение скорой помощи в Пушкине располагается в отдельно стоящем двухэтажном здании общей площадью более 2,5 тыс. кв. м. Здание было введено в эксплуатацию в августе 2020 года, в нем располагаются 10 бригад скорой помощи.
Накануне Владимир Путин встретился с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Глава города рассказал президенту о мерах, принимаемых в рамках борьбы с пандемией и в ходе подготовки к международному экономическому форуму.