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«Прямо как космический корабль». Путину показали новую станцию скорой помощи в Пушкине

Владимир Путин посетил станцию скорой помощи в Петербурге

На второй день визита в Петербург президент России Владимир Путин осмотрел новое здание станции скорой помощи в городе Пушкине. Трансляция велась на канале vesti.ru.

Глава государства, который недавно привился от коронавируса, обошелся без специального костюма и средств индивидуальной защиты, хотя ранее во время визитов в медицинские учреждения в период пандемии не пренебрегал СИЗ.

Президенту показали новое здание — диспетчерскую, пункт хранения средств индивидуальной защиты и учебный класс. Осмотрев оборудование машины скорой помощи, Владимир Путин остался доволен. «Прямо как космический корабль», — сказал он.

Глава государства также поздравил сотрудников организации с профессиональным праздником — Днем работника скорой медицинской помощи. «Ждут вас, как ангелов», — сказал он, отметив роль врачей в борьбе с пандемией коронавируса.

Новое отделение скорой помощи в Пушкине располагается в отдельно стоящем двухэтажном здании общей площадью более 2,5 тыс. кв. м. Здание было введено в эксплуатацию в августе 2020 года, в нем располагаются 10 бригад скорой помощи.

Накануне Владимир Путин встретился с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Глава города рассказал президенту о мерах, принимаемых в рамках борьбы с пандемией и в ходе подготовки к международному экономическому форуму.

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Комментарии (11)

AlBerkut
Точно прямо как космический корабль?
Даже дырки насверлили пошлые американцы, и как на настоящием космическом корабле их чайным пакетиком ищут и жвачкой залепляют? 🤔
doorbal_
Станция на выходном, интересно сколько оставшиемся "работники" в санатории на карантине отдыхали ради видеозаписи?
Поглядим как работать будут, а цирк этот с посещением царя "мест силы" порядком НАДОЕЛ!
Заведующему оперативным отделом - "уровень медицины в Китае" таков, что там за год от ковида умерло три человека. Ну и "машины все форды" - это тоже показатель.
syshsun
Т.е на вовочку обязательное ношение маски не распостраняется.
Ладно,будем на презика ссылаться,если что.
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