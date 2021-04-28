На второй день визита в Петербург президент России Владимир Путин осмотрел новое здание станции скорой помощи в городе Пушкине. Трансляция велась на канале vesti.ru.



Глава государства, который недавно привился от коронавируса, обошелся без специального костюма и средств индивидуальной защиты, хотя ранее во время визитов в медицинские учреждения в период пандемии не пренебрегал СИЗ.



Президенту показали новое здание — диспетчерскую, пункт хранения средств индивидуальной защиты и учебный класс. Осмотрев оборудование машины скорой помощи, Владимир Путин остался доволен. «Прямо как космический корабль», — сказал он.