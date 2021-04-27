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Беглов доложил Путину о борьбе с COVID-19 и подготовке к ПМЭФ

Губернатор Петербурга отчитался перед Путиным о развитии города

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Александром Бегловым 27 апреля заслушал доклад губернатора Петербурга о мерах, принимаемых в рамках борьбы с пандемией и ходе подготовки к экономическому форуму.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава Санкт-Петербурга доложил президенту о мерах, принимаемых в русле борьбы с коронавирусной инфекцией и рассказал о ходе подготовки к предстоящему в начале июня Петербургскому международному экономическому форуму.


Кроме того, градоначальник отчитался перед главой государства о планах по реализации положений послания Владимира Путина Федеральному собранию, а также рассказал о социально-экономическом развитии региона.

В пресс-службе губернатора, в свою очередь, сообщили основные вехи доклада. Так, с 26 апреля в Петербурге возобновилось проведение профилактических медосмотров и диспансеризации. До конца 2021 года ее пройдут 1,5 млн взрослых горожан.

Педагоги колледжей и техникумов за кураторскую работу будут получать ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей. Повышенные социальные ежемесячные выплаты предоставляются более чем на 75 тысяч детей из неполных семей.

Госдолг города, отчитался Беглов, по данным на 26 апреля, не превышает 14% от объема собственных доходов. Город намерен воспользоваться инфраструктурными облигациями и бюджетными кредитами. В частности, 187,5 млрд рублей требуется на развитие транспортного узла с перспективой до 2030 года (при общих затратах 411,9 млрд рублей), кредит планируется взять на покрытие дефицита социнфраструктуры.

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Комментарии (3)

Brightness
Отчитался он, видите ли. Решение принять не может по майским президентским выходным. Людям детей куда-то девать надо, кто-то билеты поменял га радостях от Указа, а этот деятель издевается: и указ не нарушить, и люди, чтобы нахаляву не отдыхали. Как с предновогодней субботой до последнего тянул, у людей планы были, а потом как поиздевался над всеми.
Павел Михайлов
Если собрать все дурацкие указы по ковиду, то комикс еще тот получился бы
260730691
А где отчеты о трубе и лопате Беглова? Он что медик, что о ковиде отчитывается или про Ленэкспо рассказывает сказки.
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