Беглов доложил Путину о борьбе с COVID-19 и подготовке к ПМЭФ

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава Санкт-Петербурга доложил президенту о мерах, принимаемых в русле борьбы с коронавирусной инфекцией и рассказал о ходе подготовки к предстоящему в начале июня Петербургскому международному экономическому форуму.





Кроме того, градоначальник отчитался перед главой государства о планах по реализации положений послания Владимира Путина Федеральному собранию, а также рассказал о социально-экономическом развитии региона.



В пресс-службе губернатора, в свою очередь, сообщили основные вехи доклада. Так, с 26 апреля в Петербурге возобновилось проведение профилактических медосмотров и диспансеризации. До конца 2021 года ее пройдут 1,5 млн взрослых горожан.



Педагоги колледжей и техникумов за кураторскую работу будут получать ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей. Повышенные социальные ежемесячные выплаты предоставляются более чем на 75 тысяч детей из неполных семей.



Госдолг города, отчитался Беглов, по данным на 26 апреля, не превышает 14% от объема собственных доходов. Город намерен воспользоваться инфраструктурными облигациями и бюджетными кредитами. В частности, 187,5 млрд рублей требуется на развитие транспортного узла с перспективой до 2030 года (при общих затратах 411,9 млрд рублей), кредит планируется взять на покрытие дефицита социнфраструктуры.

