На освоение целины в России направят 754 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России уже подготовило программу вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, пишет ТАСС 28 апреля.



Согласно проекту, на реализацию программы будет выделено 754 млрд рублей на 10 лет, из которых 538 млрд — деньги федерального бюджета



По словам Мишустина, к 2025 году будет проведена инвентаризация всех земельных участков по категориям земель и видам разрешенного использования. Также министр уточнил, что речь идёт об освоении 13 млн гектаров.

