На освоение целины в России направят 754 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России уже подготовило программу вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, пишет ТАСС 28 апреля.
Согласно проекту, на реализацию программы будет выделено 754 млрд рублей на 10 лет, из которых 538 млрд — деньги федерального бюджета
По словам Мишустина, к 2025 году будет проведена инвентаризация всех земельных участков по категориям земель и видам разрешенного использования. Также министр уточнил, что речь идёт об освоении 13 млн гектаров.
Кроме того, по данным издания, премьер заверил, что правительство обсудит возможность увеличения финансирования программы комплексного развития сельских территорий. Ранее «Фонтанка» сообщала, что в феврале 2021 года кабмин выделил дополнительно 20 млрд рублей на комплексное развитие сельских территорий, добавив к изначально определенной сумме 3,5 млрд рублей.