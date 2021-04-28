Выборы в Госдуму в Петербурге проведут уже знакомые лица. ЦИК не стал спорить с Горизбиркомом

Зампред Центризбиркома Николай Булаев предложил на заседании согласиться со всеми предложениями, которые поступили из региональных избирательных комиссий.
«У нас была дискуссия. Предлагается её завершить решением ЦИК», — отметил он, не поясняя, по какому именно региону были споры.
Ранее петербургский избирком предложил ЦИКу наделить полномочиями территориальные избирательные комиссии, к которым на прошлых выборах уже высказывались претензии.
Полномочия по Восточному одномандатному избирательному округу (211) было предложено передать ТИК № 53, Западному (212) — ТИК № 8, Северному (213) — ТИК № 35, Северо-Восточному (214) — ТИК № 24, Северо-Западному (215) — ТИК № 28, Центральному (216) — № 16, Юго-Восточному (217) — № 29 и Южному (218) — ТИК № 19.
Больше всего претензий было к 29-му ТИКу, они касались его бездействия в ответ на жалобы на отказ в регистрации кандидатов на муниципальных выборах.
Как писала «Фонтанка», из-за жалоб на решение петербургского избиркома в ЦИКе обсуждали вопрос о возложении полномочий окружных комиссий на Горизбирком.