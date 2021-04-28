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Выборы в Госдуму в Петербурге проведут уже знакомые лица. ЦИК не стал спорить с Горизбиркомом

Центризбирком утвердил, кто будет проводить выборы в Петербурге

Центральная избирательная комиссия 28 апреля утвердила состав окружных избирательных комиссий на выборах в Государственную думу. Им предстоит заняться организацией процесса голосования по одномандатным избирательным округам.

Зампред Центризбиркома Николай Булаев предложил на заседании согласиться со всеми предложениями, которые поступили из региональных избирательных комиссий.

«У нас была дискуссия. Предлагается её завершить решением ЦИК», — отметил он, не поясняя, по какому именно региону были споры.

Ранее петербургский избирком предложил ЦИКу наделить полномочиями территориальные избирательные комиссии, к которым на прошлых выборах уже высказывались претензии.

Полномочия по Восточному одномандатному избирательному округу (211) было предложено передать ТИК № 53, Западному (212) — ТИК № 8, Северному (213) — ТИК № 35, Северо-Восточному (214) — ТИК № 24, Северо-Западному (215) — ТИК № 28, Центральному (216) — № 16, Юго-Восточному (217) — № 29 и Южному (218) — ТИК № 19.

Больше всего претензий было к 29-му ТИКу, они касались его бездействия в ответ на жалобы на отказ в регистрации кандидатов на муниципальных выборах.

Как писала «Фонтанка», из-за жалоб на решение петербургского избиркома в ЦИКе обсуждали вопрос о возложении полномочий окружных комиссий на Горизбирком.

© Фонтанка.Ру

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