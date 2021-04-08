FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +6
77.77р92.33р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Горизбирком Петербурга хочет отдать выборы в Госдуму территориальным комиссиям. В состав затесался скандальный ТИК

В Петербурге выборы в Госдуму могут поручить территориальным избиркомам

Горизбирком Петербурга предложил ЦИК возложить полномочия окружных избирательных комиссий по выборам в Госдуму на территориальные избиркомы. Соответствующее решение городская комиссия приняла на заседании 8 апреля. Составы шести из восьми этих ТИКов должны обновиться до выборов.

Полномочия по Восточному одномандатному избирательному округу (211) предложено передать ТИК № 53, Западного (212) — ТИК № 8, Северного (213) — ТИК № 35, Северо-Восточного (214) — территориальной комиссии № 24, Северо-Западного (215) — ТИК № 28, Центрального (216) — № 16, Юго-Восточного (217) — № 29 и Южного (218) — ТИК № 19.

Срок полномочий большинства этих комиссий, за исключением созданных в 2020 году ТИК № 53 и № 35, истекает до выборов — в мае 2021 года. Соответственно, их составы пока неизвестны, только прием предложений по новым членам ТИКов Горизбирком завершил 4 апреля. Формировать новые составы планируется 22 апреля.

Член ГИК Алексей Березин на заседании предложил вместо скандального ТИК № 29 возложить полномочия на территориальный избирком № 60. «Это возложение не может быть реально мотивированным. Мы с вами в 2019 году в отношении ТИК № 29 приняли аж шесть решений о признании работы ТИК в целом фактически неудовлетворительной по вопросу рассмотрения жалоб», — напомнил коллегам он. Однако его предложение не прошло.

В большинстве случаев претензии к 29-му ТИКу, напомним, касались его бездействия в ответ на жалобы, касающиеся отказов в регистрации кандидатов на муниципальные выборы.

Отметим, что, несмотря на ротацию, «старый» состав ТИКа также может войти и в новый.

Согласно законодательству, для выборов депутатов Госдумы есть три варианта: либо одномандатные комиссии формируются с нуля, либо их полномочия возлагаются на территориальные избиркомы (как это было на выборах в 2016 году), либо — на комиссию субъекта, в случае Петербурга — на Горизбирком. Окончательное решение примет ЦИК не позже 7 мая. Впрочем, он может передать городской комиссии полномочия только части окружных избиркомов.

По информации собеседника, близкого к Горизбиркому, в ЦИКе пока обсуждают возможность возложения полномочий на городскую комиссию, так как в случае, если их получат ТИКи, жалобы на эти комиссии будут, минуя городскую, идти сразу в центральную.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Старший Плиний
"Член ГИК Алексей Березин на заседании предложил вместо скандального ТИК №29." Правильнее было бы: скандально известный Березин...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний