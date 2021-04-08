Горизбирком Петербурга хочет отдать выборы в Госдуму территориальным комиссиям. В состав затесался скандальный ТИК

Горизбирком Петербурга предложил ЦИК возложить полномочия окружных избирательных комиссий по выборам в Госдуму на территориальные избиркомы. Соответствующее решение городская комиссия приняла на заседании 8 апреля. Составы шести из восьми этих ТИКов должны обновиться до выборов.
Полномочия по Восточному одномандатному избирательному округу (211) предложено передать ТИК
Срок полномочий большинства этих комиссий, за исключением созданных в 2020 году ТИК
Член ГИК Алексей Березин на заседании предложил вместо скандального ТИК
В большинстве случаев претензии к 29-му ТИКу, напомним, касались его бездействия в ответ на жалобы, касающиеся отказов в регистрации кандидатов на муниципальные выборы.
Отметим, что, несмотря на ротацию, «старый» состав ТИКа также может войти и в новый.
Согласно законодательству, для выборов депутатов Госдумы есть три варианта: либо одномандатные комиссии формируются с нуля, либо их полномочия возлагаются на территориальные избиркомы (как это было на выборах в 2016 году), либо — на комиссию субъекта, в случае Петербурга — на Горизбирком. Окончательное решение примет ЦИК не позже 7 мая. Впрочем, он может передать городской комиссии полномочия только части окружных избиркомов.
По информации собеседника, близкого к Горизбиркому, в ЦИКе пока обсуждают возможность возложения полномочий на городскую комиссию, так как в случае, если их получат ТИКи, жалобы на эти комиссии будут, минуя городскую, идти сразу в центральную.