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Не смогли пристроить — уничтожим. Смольный получит право сносить невостребованную недвижимость

В Петербурге чиновники смогут сносить «ненужные здания»

В Петербурге чиновники получат право сносить находящиеся в госсобственности нежилые здания и сооружения, в случае, если они будут признаны невостребованными. Соответствующий законопроект парламент города принял в первом чтении на заседании 28 апреля.

Признать недвижимость невостребованной чиновники смогут после того, как будет соблюден ряд условий. Во-первых, органы власти и подведомственные им предприятия должны отчитаться, что им не нужен конкретный объект.

Также необходимо, чтобы по итогам дважды проведенных торгов на аренду не было получено ни одной заявки (начальная цена на повторных торгах может быть снижена не более чем на 15 %). Аналогично — с торгами по продаже объекта недвижимости.

При соблюдении всех условий решение о демонтаже принимается с учетом мнения коллегиального совещательного органа, включающего депутатов Заксобрания.

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Комментарии (10)

Денис Юсупов
Может, и неплохо - сколько рухляди, которая никому не нужна, стоит. За Лиговским проспектом, например.
nuga
Полно стоит старой рухляди под сетками,давно пора сносить эти рассадники крыс и мусора.На Садовой зданию под сеткой лет 20 ,отдали Мариинскому театру под общагу,сколько можно такое терпеть в центре города,как после войны с бомбежками! А Лиговка вообще усеяна развалинами.
ego
Теперь судьба архитектуры города будет зависеть от "умения" того или иного чиновника, который затем уйдет на повышение
" пристроить" объект?
Как много возникает вопросов! ( И это мягко сказано).
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