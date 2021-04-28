Не смогли пристроить — уничтожим. Смольный получит право сносить невостребованную недвижимость

В Петербурге чиновники получат право сносить находящиеся в госсобственности нежилые здания и сооружения, в случае, если они будут признаны невостребованными. Соответствующий законопроект парламент города принял в первом чтении на заседании 28 апреля.
Признать недвижимость невостребованной чиновники смогут после того, как будет соблюден ряд условий. Во-первых, органы власти и подведомственные им предприятия должны отчитаться, что им не нужен конкретный объект.
Также необходимо, чтобы по итогам дважды проведенных торгов на аренду не было получено ни одной заявки (начальная цена на повторных торгах может быть снижена не более чем на
При соблюдении всех условий решение о демонтаже принимается с учетом мнения коллегиального совещательного органа, включающего депутатов Заксобрания.