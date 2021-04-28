Не смогли пристроить — уничтожим. Смольный получит право сносить невостребованную недвижимость

В Петербурге чиновники получат право сносить находящиеся в госсобственности нежилые здания и сооружения, в случае, если они будут признаны невостребованными. Соответствующий законопроект парламент города принял в первом чтении на заседании 28 апреля.



Признать недвижимость невостребованной чиновники смогут после того, как будет соблюден ряд условий. Во-первых, органы власти и подведомственные им предприятия должны отчитаться, что им не нужен конкретный объект.

