Максимальная загруженность дорог в Петербурге утром 28 апреля составила обычные для этого времени 6 баллов, но без аварий, собиравших пробки, не обошлось. И частыми героями этих ДТП стали каршеринговые автомобили и автобусы.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Руслан, на проспекте Энгельса, на подъеме Парнасского путепровода в сторону центра, притерлись внедорожник и маршрутка К-178. Участники ДТП перегородили большую часть дороги, из-за чего на месте аварии собралась пробка. По данным «Яндекса», почти километровый затор держится до сих пор, особенно плотно на участке проспекта Энгельса от 4-го Верхнего переулка до путепровода и в 3-м Верхнем переулке к проспекту Энгельса.
На Московском шоссе, у Ленсоветовской дороги, легковой автомобиль Mercedes врезался сзади в автобус, пишет еще один очевидец Руслан. Судя по фото, авария произошла около автобусной остановки. «Мерседесу» в результате сильно повредило переднюю часть. Движение по Московскому шоссе и участку Ленсоветовской дороги у перекрестка с ним, по данным «Яндекс.Пробок», всё ещё затруднено.
Ещё одному представителю общественного транспорта, на этот раз электрическому, утром досталось в Калининском районе города. На перекрестке Арсенальной улицы и Кондратьевского проспекта в «классическом ДТП» сошлись легковой автомобиль Nissan и трамвай 23-го маршрута, пишет Василий.
Каршеринги этим утром стали участниками двух серьезных аварий на 27-й линии В.О. и в Мурино. В первом случае досталось и припаркованным машинам. Ещё одно ДТП затруднило движение по Октябрьской набережной перед заездом на Народную улицу, сообщает участник группы Николай. Подробностей столкновения не сообщается, одна из машин в итоге оказалась на встречной полосе.
На фото с места ДТП видно каршеринг, в котором, со слов очевидцев, никого уже не было. «Проезжал мимо... В карше не было водителя... Видимо, завершил аренду и ушел», — пишет Владимир.
Самыми загруженными магистралями Петербурга утром 28 апреля стали проспект Маршала Жукова из центра и Московское шоссе в центр, на них было по 8 баллов. На проспекте Маршала Жукова в центр и участке проспект Энгельса — Большой Сампсониевский в центр наблюдалось 7 баллов.
Крупнейшие пробки утра собрались:
- в 9:34 на внутреннем кольце КАД — 7,4 км от проспекта Энгельса до Токсовского шоссе;
- в 9:58 на внешнем кольце КАД — 7,3 км от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта;
- в 8:22 на Колтушском шоссе и проспекте Косыгина — 6,4 км от Центральной улицы до проспекта Наставников;
- в 7:10 на Колтушском шоссе — 4,6 км от поворота на Токари до посёлка Разметелево;
- в 9:58 на Дороге жизни и Рябовском шоссе — 4,4 км от Приютинской улицы до Окраинной улицы.