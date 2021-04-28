Максимальная загруженность дорог в Петербурге утром 28 апреля составила обычные для этого времени 6 баллов, но без аварий, собиравших пробки, не обошлось. И частыми героями этих ДТП стали каршеринговые автомобили и автобусы.



Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Руслан, на проспекте Энгельса, на подъеме Парнасского путепровода в сторону центра, притерлись внедорожник и маршрутка К-178. Участники ДТП перегородили большую часть дороги, из-за чего на месте аварии собралась пробка. По данным «Яндекса», почти километровый затор держится до сих пор, особенно плотно на участке проспекта Энгельса от 4-го Верхнего переулка до путепровода и в 3-м Верхнем переулке к проспекту Энгельса.