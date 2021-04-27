Мария Захарова рассказала о «группе западных медиа-олигархов», которые узурпировали контроль над интернетом «в политических и коммерческих целях»

МИД России в лице официального представителя Марии Захаровой заявляет о существовании «группы медиа-олигархов», которые живут «в одном государстве» и заняты цензурой.
«Группа западных медиа-олигархов, сосредоточенная в основном в одном государстве, имеет возможность использовать цензуру, дискриминацию в политических и коммерческих целях без оглядки на морально-этические и международно-правовые нормы, — цитирует РИА Новости высказывания Захаровой, которые она сделала 27 апреля на заседании Комитета по информации ООН. — Сегодня узурпация контроля над интернетом — это не вымышленная угроза. Это реалии сегодняшнего дня».
Мария Захарова утверждает, что действия «медиа-олигархов» приводят к сужению демократического поля для свободы выражения мнений.
«Любые СМИ, представители гражданского общества и даже официально, законно избранные главы государств, представители исполнительной и законодательной власти могут быть в любой момент принудительно отключены от глобального эфира, — добавила Захарова. — Примеров этому предостаточно. Примеров же исправления подобной ситуации, к сожалению, нет».
Самым громким фактом блокировки аккаунтов в соцсетях стал бан для Дональда Трампа в Twitter, Facebook, YouTube и Instagram после штурма Капитолия его сторонниками накануне оглашения итогов президентских выборов 2020 года.
Накануне выборов президента США Мария Захарова уже заявляла о «цензурировании» российских медиа и «рядовых» пользователей со сторон Twitter и Facebook.
В начале апреля Роскомнадзор в очередной раз призвал Facebook, Twitter и Google предоставить данные о россиянах, которые пользуются услугами сервисов.