FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +6
74.96р90.47р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
53
Печать

Мария Захарова рассказала о «группе западных медиа-олигархов», которые узурпировали контроль над интернетом «в политических и коммерческих целях»

Представитель МИД Захарова заявила о заговоре «медиа-олигархов» против морали и международного права

МИД России в лице официального представителя Марии Захаровой заявляет о существовании «группы медиа-олигархов», которые живут «в одном государстве» и заняты цензурой.

«Группа западных медиа-олигархов, сосредоточенная в основном в одном государстве, имеет возможность использовать цензуру, дискриминацию в политических и коммерческих целях без оглядки на морально-этические и международно-правовые нормы, — цитирует РИА Новости высказывания Захаровой, которые она сделала 27 апреля на заседании Комитета по информации ООН. — Сегодня узурпация контроля над интернетом — это не вымышленная угроза. Это реалии сегодняшнего дня».

Фото: скриншот YouTube.com
ПоделитьсяПоделиться

Мария Захарова утверждает, что действия «медиа-олигархов» приводят к сужению демократического поля для свободы выражения мнений.

«Любые СМИ, представители гражданского общества и даже официально, законно избранные главы государств, представители исполнительной и законодательной власти могут быть в любой момент принудительно отключены от глобального эфира, — добавила Захарова. — Примеров этому предостаточно. Примеров же исправления подобной ситуации, к сожалению, нет».

Самым громким фактом блокировки аккаунтов в соцсетях стал бан для Дональда Трампа в Twitter, Facebook, YouTube и Instagram после штурма Капитолия его сторонниками накануне оглашения итогов президентских выборов 2020 года.

Накануне выборов президента США Мария Захарова уже заявляла о «цензурировании» российских медиа и «рядовых» пользователей со сторон Twitter и Facebook.

В начале апреля Роскомнадзор в очередной раз призвал Facebook, Twitter и Google предоставить данные о россиянах, которые пользуются услугами сервисов.

Фото: скриншот YouTube.com

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (53)

Nerevar
Ну, так валите от этих олягархов-опричников! Создавайте своё и там тусуйтесь. Коли пришли в их сети и сервисы, так будьте добры себя вести так, как оно там установлено ибо в чужой монастырь со своим уставом не ходят.
Евгений Литвинец
Давно ещё, до аварии, с удивлением узнал, что Ефремов и Леонтьев бухают вместе. Видимо эта из той же компании. Заявления не важны. Главное, чтобы оплаты заявлений на бухло хватало.
shushu
Есть политика компаний, владеющих определенными ресурсами в сети, хороша она или плоха - можно обсуждать, но она определяется советом директоров с учетом возможных прибылей, как материальных, так и нематериальных. Проводя аналогию на страны, разве у нас не так?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний