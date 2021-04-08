Роскомнадзор опять грозит иностранным соцсетям. Facebook, Twitter и Google не предоставили данные о россиянах

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обратилась к иностранным IT-компаниям с требованием соблюдать российское законодательство.

«Роскомнадзор в очередной раз потребовал от администраций Facebook и Twitter предоставить данные о локализации на территории РФ баз данных российских пользователей. Ведомство направило аналогичный запрос компании Google», — цитирует 8 апреля заявление ведомства ТАСС.

Роскомнадзор сообщил, что, например, Тwitter не оплатил штраф 4 миллиона рублей за непредоставление такой информации.