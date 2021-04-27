Верховный суд оставил в силе приговор участникам пензенского дела «Сети»

Верховный суд РФ оставил в силе сроки лишения свободы фигурантам пензенского дела «Сети» (организация запрещена в РФ как террористическая). Кассационные жалобы защитников отклонены, сообщает 27 апреля РИА Новости.
«Суд постановил: приговор оставить без изменения, жалобы — без удовлетворения», — цитирует агентство решение суда.
Приволжский окружной военный суд 10 февраля приговорил фигурантов дела «Сети» к лишению свободы на сроки от шести (Арман Сагынбаев) до 18 лет (Дмитрий Пчелинцев) в колониях общего и строгого режимов.