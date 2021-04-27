Верховный суд оставил в силе приговор участникам пензенского дела «Сети»

В феврале 2020 года фигуранты пензенского дела запрещённой в России организации «Сеть» получили от 6 до 18 лет колонии. Против этого решения выступили тысячи педагогов, ученых, деятелей культуры, студентов, журналистов, Совет по правам человека.



Дело «Сети» родилось в Пензе случайно. В октябре 2017 года признательные показания о якобы существовании террористического сообщества дал наркодилер Егор Зорин. За участие в «Сети» его освободили от уголовной ответственности, а за наркотики дали условный срок. По мнению ФСБ, в Пензе с 2016 года на встречах анархистов и антифашистов вынашивались планы о создании леворадикального сообщества. Фигуранты не отрицали участие в «кружках по интересам», но подготовку к свержению строя отвергали. По их утверждению, физподготовка и навыки самообороны требовались для отпора ультраправым. Фигуранты «Сети» настаивали, что опасались подъема националистов по примеру Украины.