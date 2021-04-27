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«7,7 млн наших граждан вакцинированы полностью». Вице-премьер Голикова заявила, что показатели по борьбе с COVID-19 «выше нормативного»

Зампред правительства Голикова назвала свежие официальные цифры по борьбе с коронавирусной инфекцией

По состоянию на 27 апреля в России полностью вакцинировано менее восьми миллионов граждан. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«Вакцинированы сегодня на утро первым компонентом 12,1 млн наших граждан и 7,7 млн наших граждан вакцинированы полностью», — цитирует заявления Голиковой с заседания Совета законодателей при Федеральном собрании РФ сайт Госдумы.

По словам вице-премьера, уровень тестирования на COVID-19 «выше нормативного», хотя некоторые регионы по этим показателям пока отстают, а новые штаммы COVID-19 выявлены в 54 регионах России.

Фото: duma.gov.ru
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«В 48 регионах — британский штамм, в 11 регионах — южноафриканский, и в 22 — штаммы, которые циркулируют на территории РФ, но имеют отдельные мутации, — рассказала Татьяна Голикова. — Хотя мы считаем, что ситуация в России жестко поставлена на контроль».

На сегодняшний день свободны 28 % из 106 тыс. больничных коек для пациентов с коронавирусом, в 2021 году в лечении COVID-19 заняты 920 тысяч медработников, которым выплачены 72 млрд рублей за работу в «красной» зоне, добавила член кабмина.

Голикова призвала парламентариев выполнить поручение Путина и сделать выходными 4–7 мая.

«Мы все понимаем — это возможность снизить количество заболевших, возможность разорвать причинно-следственные связи распространения инфекции», — согласился председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее один из руководителей партии «Единая Россия» раскритиковал Запад за отсутствие компенсаций россиянам за заражения коронавирусом.

«Как критиковать Россию, они горазды, а как сейчас взять и нам компенсировать все издержки в связи с тем, что они сделали, допустили, и то, что у них этот вирус гуляет и губит жизнь — молчат», — заявил Володин.

Фото: duma.gov.ru

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Комментарии (4)

Елена Козюкова
А кто-то гарантирует что мы все скоро не сдохнем?Да нет конечно.
Norge
Хоть в чем то повезло.
Владислав М
А как победно заявляли-то осенью о скорой и массовой вакцинации. В итоге по % вакцинированных Россия в хвосте списка между Камбоджей и Азербайджаном.
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