«7,7 млн наших граждан вакцинированы полностью». Вице-премьер Голикова заявила, что показатели по борьбе с COVID-19 «выше нормативного»

По состоянию на 27 апреля в России полностью вакцинировано менее восьми миллионов граждан. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. «Вакцинированы сегодня на утро первым компонентом 12,1 млн наших граждан и 7,7 млн наших граждан вакцинированы полностью», — цитирует заявления Голиковой с заседания Совета законодателей при Федеральном собрании РФ сайт Госдумы. По словам вице-премьера, уровень тестирования на COVID-19 «выше нормативного», хотя некоторые регионы по этим показателям пока отстают, а новые штаммы COVID-19 выявлены в 54 регионах России.

«В 48 регионах — британский штамм, в 11 регионах — южноафриканский, и в 22 — штаммы, которые циркулируют на территории РФ, но имеют отдельные мутации, — рассказала Татьяна Голикова. — Хотя мы считаем, что ситуация в России жестко поставлена на контроль».



На сегодняшний день свободны 28 % из 106 тыс. больничных коек для пациентов с коронавирусом, в 2021 году в лечении COVID-19 заняты 920 тысяч медработников, которым выплачены 72 млрд рублей за работу в «красной» зоне, добавила член кабмина.



Голикова призвала парламентариев выполнить поручение Путина и сделать выходными 4–7 мая.



«Мы все понимаем — это возможность снизить количество заболевших, возможность разорвать причинно-следственные связи распространения инфекции», — согласился председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее один из руководителей партии «Единая Россия» раскритиковал Запад за отсутствие компенсаций россиянам за заражения коронавирусом.



«Как критиковать Россию, они горазды, а как сейчас взять и нам компенсировать все издержки в связи с тем, что они сделали, допустили, и то, что у них этот вирус гуляет и губит жизнь — молчат», — заявил Володин.

