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«Взять и нам компенсировать все издержки». Володин упрекнул ЕС в заражении россиян коронавирусом

Спикер Госдумы заявил, что Запад должен выплатить России компенсацию за коронавирус

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал Запад за отсутствие компенсаций россиянам за заражения коронавирусом. Член бюро высшего совета партии «Единая Россия» заявил, что вирус пришёл в РФ не из Китая.

«Мы с вами инфекцию получили не из Китая, китайцев много было в Москве, а она пришла откуда? Из Европы, Италии, Германии, Франции. Как критиковать Россию, они горазды, а как сейчас взять и нам компенсировать все издержки в связи с тем, что они сделали, допустили, и то, что у них этот вирус гуляет и губит жизнь — молчат», — цитирует Володина 27 апреля сайт Государственной думы.

Фото: duma.gov.ru
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При этом председатель нижней палаты Федерального собрания России выдвинул конспирологическую теорию об истинных творцах COVID-19.

«Вирус обнаружили в Ухане. Но в Ухани лаборатория была американская, они ее финансировали. Американские лаборатории по изучению и, возможно, созданию биологического оружия сейчас созданы в Грузии, в странах Восточной Европы. Это надо брать под контроль, — сказал Вячеслав Володин на заседании Совета законодателей. — У них произошла какая‑то утечка — в тех лабораториях, которые они создали по всему миру. Было бы правильно правительству РФ этот вопрос поднять».

На том же мероприятии Володин призвал «отдать должное нашему президенту».

«В ситуации с пандемией он в круглосуточном режиме держит руку на пульсе и делает всё для того, чтобы как можно меньше мы понесли потерь», — продолжает разбирать Володина на цитаты и новости сайт нижней палаты парламента.

Член фракции «Единая Россия» заявил, что из-за пандемии снижение темпов роста экономики в прошлом году в России составило минус 3 %, Великобритания потеряла более 9 %, а Франция порядка 8 %.

Оперштаб по борьбе с пандемией утром 27 апреля фиксировал снижение суточного прироста заболевших по стране.

Фото: duma.gov.ru

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Комментарии (35)

AndrewBarsik
Интересно их при вступлении в ПЖИВ заставляют предоставлять справку, что они дебилы, или верят на слово?
SERGEY111
А несмотря на все закрытия и запреты летающие десятками в день Джеты из России в ненавистную Европу и обратно это как господин Володин ? Или всем вам причастным к этим полетам Пфайзер в попец вкололи ?
***_555
Он правда им предъяву выкатит или перед плебсом российским рисуется?
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