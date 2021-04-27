«Взять и нам компенсировать все издержки». Володин упрекнул ЕС в заражении россиян коронавирусом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал Запад за отсутствие компенсаций россиянам за заражения коронавирусом. Член бюро высшего совета партии «Единая Россия» заявил, что вирус пришёл в РФ не из Китая. «Мы с вами инфекцию получили не из Китая, китайцев много было в Москве, а она пришла откуда? Из Европы, Италии, Германии, Франции. Как критиковать Россию, они горазды, а как сейчас взять и нам компенсировать все издержки в связи с тем, что они сделали, допустили, и то, что у них этот вирус гуляет и губит жизнь — молчат», — цитирует Володина 27 апреля сайт Государственной думы.

При этом председатель нижней палаты Федерального собрания России выдвинул конспирологическую теорию об истинных творцах COVID-19.



«Вирус обнаружили в Ухане. Но в Ухани лаборатория была американская, они ее финансировали. Американские лаборатории по изучению и, возможно, созданию биологического оружия сейчас созданы в Грузии, в странах Восточной Европы. Это надо брать под контроль, — сказал Вячеслав Володин на заседании Совета законодателей. — У них произошла какая‑то утечка — в тех лабораториях, которые они создали по всему миру. Было бы правильно правительству РФ этот вопрос поднять».



На том же мероприятии Володин призвал «отдать должное нашему президенту».



«В ситуации с пандемией он в круглосуточном режиме держит руку на пульсе и делает всё для того, чтобы как можно меньше мы понесли потерь», — продолжает разбирать Володина на цитаты и новости сайт нижней палаты парламента.



Член фракции «Единая Россия» заявил, что из-за пандемии снижение темпов роста экономики в прошлом году в России составило минус 3 %, Великобритания потеряла более 9 %, а Франция порядка 8 %.



Оперштаб по борьбе с пандемией утром 27 апреля фиксировал снижение суточного прироста заболевших по стране.

