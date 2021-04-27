В Москве для экс-замначальника УВД просят 16 лет за наркотики в рюкзаке журналиста Ивана Голунова

Бывшие сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы, уволенные после дела журналиста Ивана Голунова, рискуют получить реальное наказание за должностные преступления.



Как сообщает адвокат одного из фигурантов Алексей Губкин, 27 апреля в Московском городском суде гособвинитель запросила для всех срок в колонии. Дольше всего исправляться, по убеждению прокурора, необходимо экс-заместителю начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Игорю Ляховцу — ему просят 16 лет лишения свободы.



Бывших оперативников Акбара Сергалиева, Романа Феофанова и Максима Уметбаева предложено отправить в колонию на 12 лет каждого. Ещё одного бывшего подчинённого Ляховца, Дениса Коновалова, — на 7 лет. Коновалов — единственный, кто признал вину.



Кроме того, прокурор Татьяна Парщинцева просит суд лишить подсудимых права занимать должности на госслужбе и удовлетворить иск на 5 млн рублей, заявленный потерпевшим, пишет «Интерфакс».



Бывшим полицейским вменяют превышение должностных полномочий, фальсификацию доказательств и незаконный оборот наркотиков. Запрещённые вещества 6 июня 2019 года нашли в рюкзаке и в квартире корреспондента «Медузы» (Минюст внёс издание в список СМИ-иноагентов) Ивана Голунова. Он настаивал, что наркотики подброшены. В результате общественного резонанса было проведено расследование, которое показало, что Голунов с наркотиками никак не связан. Журналиста выпустили из-под стражи.