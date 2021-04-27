«Русская антреприза» имени Андрея Миронова продолжит дело Фурманова. Премию «Фигаро» готовы принять в Москве

Российская национальная актёрская премия имени Андрея Миронова «Фигаро», которая вручается каждый сезон с 2010 года, будет сохранена: в ближайшее время организаторы обновят состав жюри.

«Внезапные трагические события сподвигли меня подхватить дело отца в руководстве театром. Вижу цель развития: сохранение той модели, которую он создал, — модели негосударственного контрактного репертуарного театра», — сообщил главный режиссер петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова Влад Фурман на пресс-конференции ТАСС.

«Премия должна развиваться, потому что отец был предан актёрам, актёры — преданы профессии. Соединение такого братства, которое мог собрать только он, — уже музейный вклад и история нашей культуры. Мы будем это развивать: привлекать молодёжь, давать мастер-классы, в перспективе — сделаем центр актёрского искусства, оттолкнувшись от «Фигаро», — сказал Фурман. Премию готово поддержать Министерство культуры.



Мнение о том, что сохранить «Фигаро» — одна из главных задач, разделяет художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. По его словам, единственная сложность, которая, возможно, ждёт его коллег в ближайшее время, состоит в том, что долгие годы репертуарную политику «Русской антрепризы» определял сам Рудольф Фурманов, и делал это «как видел и чувствовал».



«Делать повторение — неправильно, но и делать новый репертуарный авторский театр тоже не очень правильно. Нужно найти золотую середину, чтобы сохранить актёрские работы и художественное разнообразие», — призвал Фокин.

