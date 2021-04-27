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«Русская антреприза» имени Андрея Миронова продолжит дело Фурманова. Премию «Фигаро» готовы принять в Москве

На основе премии «Фигаро» могут создать центр актерского искусства

Театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова продолжит реализовать проекты, созданные его основателем Рудольфом Фурмановым.

«Внезапные трагические события сподвигли меня подхватить дело отца в руководстве театром. Вижу цель развития: сохранение той модели, которую он создал, — модели негосударственного контрактного репертуарного театра», — сообщил главный режиссер петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова Влад Фурман на пресс-конференции ТАСС.

Российская национальная актёрская премия имени Андрея Миронова «Фигаро», которая вручается каждый сезон с 2010 года, будет сохранена: в ближайшее время организаторы обновят состав жюри.

«Премия должна развиваться, потому что отец был предан актёрам, актёры — преданы профессии. Соединение такого братства, которое мог собрать только он, — уже музейный вклад и история нашей культуры. Мы будем это развивать: привлекать молодёжь, давать мастер-классы, в перспективе — сделаем центр актёрского искусства, оттолкнувшись от «Фигаро», — сказал Фурман. Премию готово поддержать Министерство культуры.

Мнение о том, что сохранить «Фигаро» — одна из главных задач, разделяет художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. По его словам, единственная сложность, которая, возможно, ждёт его коллег в ближайшее время, состоит в том, что долгие годы репертуарную политику «Русской антрепризы» определял сам Рудольф Фурманов, и делал это «как видел и чувствовал».

«Делать повторение — неправильно, но и делать новый репертуарный авторский театр тоже не очень правильно. Нужно найти золотую середину, чтобы сохранить актёрские работы и художественное разнообразие», — призвал Фокин.

Премию «Фигаро», возможно, начнут проводить и в Москве. С таким предложением выступил ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, напомнив, что он является директором Московского дома актера.

«Мне кажется, что мы одна семья», — рассудил он.

По мнению народного артиста СССР Олега Басилашвили, театральная общественность должна «поддержать то начало, которое положил Рудольф Фурманов», основав «Русскую антрепризу» — площадку, «совершенно необычную по форме». Басилашвили призвал сохранить все проекты продюсера — от премии «Фигаро» до телепередачи «Театральная гостиная Рудольфа Фурманова», — которые, несмотря на скептическое отношение многих в начале существования, «вошли в быт театральной жизни».

Рудольф Фурманов умер в возрасте 82 лет 9 апреля 2021 года.

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