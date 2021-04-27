Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», в районе пересечения с КАД и с Красносельским шоссе столкнулись две легковые машины, одна из которых — такси. «Ставшее уже традиционным ДТП на Волхонском шоссе с разворачивающимися на выезде из поселения Горелово», — пишут в группе.
На место прибыли скорая помощь и МЧС.
В сторону Красносельского шоссе, по данным «Яндекс.Карт», образовалась пробка длиной около 2,5 километра. В целом загруженность дорог Петербурга, по данным на 9:30, составляет обычные для этого времени суток 5 баллов.