FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +5
74.77р90.45р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Такси и легковая машина вылетели с Волхонского шоссе, причиной называют неловкий разворот

На место ДТП с такси в Петербурге прибыла скорая

ДТП утром 27 апреля собирает пробку на Волхонском шоссе.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», в районе пересечения с КАД и с Красносельским шоссе столкнулись две легковые машины, одна из которых — такси. «Ставшее уже традиционным ДТП на Волхонском шоссе с разворачивающимися на выезде из поселения Горелово», — пишут в группе.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
ПоделитьсяПоделиться

На место прибыли скорая помощь и МЧС.

В сторону Красносельского шоссе, по данным «Яндекс.Карт», образовалась пробка длиной около 2,5 километра. В целом загруженность дорог Петербурга, по данным на 9:30, составляет обычные для этого времени суток 5 баллов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

jump
обе - такси . одна - Яндекс , другая Убер
262272871
До тех пор, пока из Новогорелово не сделают нормального выезда на Волхонское шоссе в обе стороны, там постоянно будут биться машины. Конечно, можно выехать через Горелово на Красносельское шоссе, но и там время от времени бьются машины, так как сразу за выездом остановка автобусов, и выезд жуть, как неудобный.
MikkeL
Это выезд из Новогорелово, в районе пересечения с улицей Современников.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний