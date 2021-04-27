Россия спустя 30 лет повторила космический рекорд

В понедельник ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела с космодрома Восточный на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb. Это был 58-й успешный старт с момента последней аварии в 2018 году. Тогда из-за сбоя при разделении ступеней пилотируемой ракеты прервался полёт корабля «Союз МС-10» к МКС, российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг спаслись и благополучно приземлились. С того момента Россия провела 27 успешных космических пусков с Байконура, 19 — с Плесецка, 5 — с Восточного и 7 — с космодрома Куру во Французской Гвиане.

В истории современной российской космонавтики столько же успешных космических пусков один за другим провели только один раз — в период с февраля 1992-го по февраль 1993 года. В 2010, 2013 и 2016–2018 годах происходило по одной аварии в год, в 2012 и 2015 годах — по две, в 2014 году — три, в 2011 году — четыре. В советское время был установлен рекорд из 185 успешных космических пусков подряд — в период с января 1983-го по ноябрь 1984 года.