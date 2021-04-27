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Погода в Петербурге — нетипичная для конца апреля. Зато стабильная

В Петербурге ожидаются дожди, по ночам — со снегом

Циклон обеспечивает Северной столице стабильность: сегодня и в ближайшие дни дожди, временами с мокрым снегом, и довольно холодно.

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 апреля днём пройдут небольшие дожди, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 0 — плюс 2 градусов, поднимется до 5–7.

Плюс 6 — это пониженная дневная температура для конца апреля, и пасмурно (как сегодня) бывает нечасто, отмечает «Яндекс». Чаще всего в этот день, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, облачно с прояснениями. В более чем 75% случаев температура воздуха в эти сутки колеблется в пределах от 0 до плюс 16 градусов. Самое холодное 27 апреля было в 1971 году, минус 5, а самое тёплое — в 2001 году, плюс 25.

В ближайшие две ночи может пойти мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Сильный снегопад, напомним, вчера прошёл в Киришском районе Ленинградской области.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (1)

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