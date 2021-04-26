За считанные дни до Первомая в Ленинградской области о себе напомнила зима. Её снежное «прощай» переживали в Киришском районе.
Опубликованные в соцсетях фотографии утра 26 апреля больше напоминают февраль. Основной цвет на снимках — белый, а слой свежевыпавших осадков такой, что впору лепить снеговиков. «Караул, нас заваливает», — переживают в соцсетях.
пресс-служба дорожного комитета Ленинградской области.
В областном комитете по дорожному хозяйству сообщили, что утром на дороги под Киришами вышла спецтехника — расчищать заметённую снегом проезжую часть.
По данным Северо-Западного гидрометцентра, осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут в большинстве районов Ленобласти и 27 апреля. В Петербурге во вторник, судя по прогнозам синоптиков, также не избежать мокрого снега — его обещают ночью. Днём в городе ждут до 5–7 градусов тепла, местами возможен дождь.