За считанные дни до Первомая в Ленинградской области о себе напомнила зима. Её снежное «прощай» переживали в Киришском районе.



Опубликованные в соцсетях фотографии утра 26 апреля больше напоминают февраль. Основной цвет на снимках — белый, а слой свежевыпавших осадков такой, что впору лепить снеговиков. «Караул, нас заваливает», — переживают в соцсетях.