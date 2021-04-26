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Под конец апреля в Ленинградской области выпал снег

В Ленобласти прошёл снегопад. Отсыпать апрельского снега погода обещает и Петербургу

За считанные дни до Первомая в Ленинградской области о себе напомнила зима. Её снежное «прощай» переживали в Киришском районе.

Опубликованные в соцсетях фотографии утра 26 апреля больше напоминают февраль. Основной цвет на снимках — белый, а слой свежевыпавших осадков такой, что впору лепить снеговиков. «Караул, нас заваливает», — переживают в соцсетях.

пресс-служба дорожного комитета Ленинградской области.

В областном комитете по дорожному хозяйству сообщили, что утром на дороги под Киришами вышла спецтехника — расчищать заметённую снегом проезжую часть.

По данным Северо-Западного гидрометцентра, осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут в большинстве районов Ленобласти и 27 апреля. В Петербурге во вторник, судя по прогнозам синоптиков, также не избежать мокрого снега — его обещают ночью. Днём в городе ждут до 5–7 градусов тепла, местами возможен дождь.

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Комментарии (5)

Adriana_Celentana
Эка невидаль...
В прошлом году снег выпал в Петербурге 14 мая. Это даже Кириши какие-то вам...
07A
Вы не в себе?
AEG
Очень интересно, что тогда говорили монголы.
Преклоняюсь перед долгожителями, которые являются истинными свидетелями происходивших событий. Расскажите, что сказали половцы и печенеги, о чем любит поведать Володя, и поляки в 17-м веке, а так же французы, после битвы под Бородино и на Березине. Еще, желательно услышать исторические повествования современника русско-японской, 1-й Мировой, Гражданской, ну , и ,в конце концов, ВОВ.
Может все было не так, как нам повествуют историки?
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