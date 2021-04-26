Московская больница, где пациентке матом обещали поездку в морг, осталась без главврача

Больница имени Иноземцева в Москве, лечение в которой заинтересовало главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, будет искать нового главного врача. После случившегося его в должности не оставят.
О результатах внутренней проверки в медучреждении 26 апреля сообщает столичный департамент здравоохранения. «Сотрудники, фигурировавшие в инциденте, отстранены от работы. Трудовые отношения с главным врачом больницы прекращены», — докладывают в ведомстве. Как указано на сайте, должность главного врача с февраля 2012 года занимает Александр Митичкин. Он родился и учился в Петербурге, по специальности хирург.
Отношения медперсонала к пациентке, которую катали по коридору, оскорбляли и обещали отвезти в морг, назвали недопустимыми и порочащими честь как больницы № 36, так и городской системы здравоохранения в целом. В департаменте заявили, что готовы оказать максимальное содействие сотрудникам правоохранительных органов.
В Следственном комитете действия работников больницы квалифицировали по уголовной статье об оказании небезопасных услуг. Внимание к больнице привлёк председатель ведомства Александр Бастрыкин, посмотревший видео, сделанное одной из пациенток больницы Иващенко. По словам женщины, над пенсионеркой издевались медсёстры, которые, похоже, были изрядно пьяны.