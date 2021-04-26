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Московская больница, где пациентке матом обещали поездку в морг, осталась без главврача

После видео с издевательствами над пациенткой в больнице Иноземцева в Москве уволен главврач

Больница имени Иноземцева в Москве, лечение в которой заинтересовало главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, будет искать нового главного врача. После случившегося его в должности не оставят.

О результатах внутренней проверки в медучреждении 26 апреля сообщает столичный департамент здравоохранения. «Сотрудники, фигурировавшие в инциденте, отстранены от работы. Трудовые отношения с главным врачом больницы прекращены», — докладывают в ведомстве. Как указано на сайте, должность главного врача с февраля 2012 года занимает Александр Митичкин. Он родился и учился в Петербурге, по специальности хирург.

Отношения медперсонала к пациентке, которую катали по коридору, оскорбляли и обещали отвезти в морг, назвали недопустимыми и порочащими честь как больницы № 36, так и городской системы здравоохранения в целом. В департаменте заявили, что готовы оказать максимальное содействие сотрудникам правоохранительных органов.

В Следственном комитете действия работников больницы квалифицировали по уголовной статье об оказании небезопасных услуг. Внимание к больнице привлёк председатель ведомства Александр Бастрыкин, посмотревший видео, сделанное одной из пациенток больницы Иващенко. По словам женщины, над пенсионеркой издевались медсёстры, которые, похоже, были изрядно пьяны.

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Комментарии (5)

162927202
Это происходит и сейчас Например, в ГБ № 3 Санкт-Петербурга (на Вавиловых) в отделении кардиологии. Пьяные сестры в ночную смену катаются, пьяный хохот и смех, к больным не подходят. Снять некому. Мне отец, сам врач, рассказывал.
265112968
Да, бастрыкиным же несложно найти нового главврача - любой из путинских охранников подойдет. А можно росгвардейца назначить.
читатель№1
конечно рыба гниёт с головы. нищенские зарплаты, переработки, нехватка персонала санитаров и медсестер оборачиваются таким отношение к пациентам. а почему так? в 2019 я наблюдал в Александровской б-це рядом с приемным покоем на газоне запаркованные gl-мерс новый и новый гла. явно не рядовых врачей. а в реанимации просят даже воду приносить. вот на газонах и стоят зп санитарок. устроенные по блату "мертвые души" и т.п. Медицинская администрация - благодатная сфера для работы УЭБиПК МВД и СЭБ ФСБ. пусть даже все главрачи поголовно в "Едим Россию" состоят
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