Московская больница, где пациентке матом обещали поездку в морг, осталась без главврача

Больница имени Иноземцева в Москве, лечение в которой заинтересовало главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, будет искать нового главного врача. После случившегося его в должности не оставят.



О результатах внутренней проверки в медучреждении 26 апреля сообщает столичный департамент здравоохранения. «Сотрудники, фигурировавшие в инциденте, отстранены от работы. Трудовые отношения с главным врачом больницы прекращены», — докладывают в ведомстве. Как указано на сайте, должность главного врача с февраля 2012 года занимает Александр Митичкин. Он родился и учился в Петербурге, по специальности хирург.