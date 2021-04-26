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Медсестры московской больницы докричались до уголовного дела. СК счел услуги учреждения небезопасными

После издевательств над пациенткой московской больницы Следком возбудил уголовное дело

Следственный комитет вызвал на допросы руководство и персонал больницы имени Иноземцева. Мат и избиение пациентки следователи расценили как оказание небезопасных услуг.

О возбуждении уголовного дела 26 апреля сообщает столичное управление СК. Следователи побывали в больнице, забрали медицинские документы, опросили свидетелей и нашли камеры видеонаблюдения.

Подозреваемых в деле пока нет, оно возбуждено по факту произошедшего.

Внимание следователей к больнице привлек сам глава СК Александр Бастрыкин. Кадры из учреждения распространила одна из пациенток. По ее словам, медсестры выглядели пьяными, кричали на пенсионерку, вывезли койку в коридор и угрожали отвезти ее в морг, если она не замолчит.

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Комментарии (4)

VF812
Шпингалетка такая поступит, рот раскрыв свой, так еще и в лоб получит.
serg1956
в покровской больнице такие вещи наблюдал неоднократно
Василий Марущак
а чего они кричали то, -"Крымнаш?"
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