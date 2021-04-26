Медсестры московской больницы докричались до уголовного дела. СК счел услуги учреждения небезопасными

Следственный комитет вызвал на допросы руководство и персонал больницы имени Иноземцева. Мат и избиение пациентки следователи расценили как оказание небезопасных услуг.
О возбуждении уголовного дела 26 апреля сообщает столичное управление СК. Следователи побывали в больнице, забрали медицинские документы, опросили свидетелей и нашли камеры видеонаблюдения.
Подозреваемых в деле пока нет, оно возбуждено по факту произошедшего.
Внимание следователей к больнице привлек сам глава СК Александр Бастрыкин. Кадры из учреждения распространила одна из пациенток. По ее словам, медсестры выглядели пьяными, кричали на пенсионерку, вывезли койку в коридор и угрожали отвезти ее в морг, если она не замолчит.