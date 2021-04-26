Агломерировали, агломерировали, да не выагломерировали. Петербург и Ленобласть собрались дружить депутатами

Новый этап сближения ожидает Петербург и Ленинградскую область после сентябрьских выборов. Губернаторы Александр Дрозденко и Александр Беглов заговорили о необходимости создания депутатской группы, которая будет защищать интересы города и соседних регионов. Впрочем, новая структура рискует стать номинальной, аналогичные межфракционные объединения в предыдущих созывах активностью не отличались.



«Нам нужна единая депутатская группа, которая будет отстаивать интересы Санкт-Петербургской агломерации в Федеральном собрании. Рассчитываем, что она будет сформирована на предстоящих выборах в Государственную думу. Уверен, что кандидаты которые работают в такой группе, получат поддержку избирателей двух регионов», — заявил в 26 апреля глава Петербурга Александр Беглов во время еженедельного обращения на «Радио Россия».



Такие решения, как в браке, один принять не может. И не принимает: на прошлой неделе чуть более развернуто аналогичную мысль изложил Александр Дрозденко, отчитываясь в Законодательном собрании Ленобласти: «Мы, кажется, должны сделать такой смелый шаг, возможно, станем даже таким пилотом в РФ, где будут реализовываться межрегиональные проекты. Это не только Ленинградская область и Петербург, здесь могут быть задействованы и соседние наши регионы, и Псковская область, и Новгородская область, и Карелия, и ряд других. Это нормально. Я думаю, что для нас было бы и хорошей политической задачей создать такую же межрегиональную депутатскую группу, которая по результатам выборов в Государственную думу этого года будет там не только отстаивать свои политические интересы, но и интересы избирателей нашей агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области».



Дрозденко уточнил, что такая межрегиональная группа должна быть создана «с очень серьёзными политиками». И такого политика уже назвали. «Вячеслав Серафимович [Макаров] (спикер петербургского парламента — прим.ред.) идет в Госдуму и никто лучше него не справится с решением вопросов Санкт-Петербургской агломерации (сам город, Ленинградская, Новгородская и Псковская области)», — говорил в интервью «Фонтанке» секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Макаров пока не торопится подтверждать свои намерения — возможно, придавая депутатской группе Санкт-Петербургской агломерации меньшую значимость, чем его коллеги.



Основания для этого есть. Само понятие межфракционной депутатской группы существует не один десяток лет. Интернет содержит упоминание одной из первых — «Север России», созданной в третьем созыве Государственной думы в 1999 году почти перед самым окончанием полномочий парламентариев. «Создание группы вызвано необходимостью координировать усилия и других депутатов Госдумы по защите интересов наших северных территорий», — писала газета «Труд». В 2002 году группа выступила с критикой красноярского избиркома, прочие этапы ее жизнедеятельности остались менее заметными.



Ещё одна до сих пор существующая межфракционная депутатская группа носит наименование «Байкал». Она была образована в 2012 году, чтобы депутаты совместно решали проблемы Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края. У объединения есть свой сайт. Правда, если судить по нему, все проблемы Байкала были решены в 2018 году — с этого времени информация о деятельности группы не обновлялась.



«Все подобные объединения носят довольно условный характер и в основном нужны, чтобы депутат, который эту группу возглавляет, мог отправлять запросы, подписываясь её руководителем», — рассказал «Фонтанке» один из членов Госдумы, попросивший не называть его имя.

