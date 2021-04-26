На фоне коронавирусного «шторма» в Индии предложили носить маски дома

Жителей Индии призвали носить маски не только в общественных местах, но и в собственных домах, особенно если коронавирусом болеет член семьи. Об этом 26 апреля пишет газета Hindustan Times.



Как сообщает издание, с таким предложением выступил доктор Винод Пол — член правления национального института NITI Aayog, который является главным аналитическим центром правительства Индии. Пол также возглавляет группу, консультирующую премьер-министра Нарендру Моди по вопросам вакцины.

Выступая на пресс-конференции, он отметил, что «пришло время, когда мы начинаем носить маску дома». По словам Пола, делать это необходимо в первую очередь заболевшему. Его домочадцам также рекомендовано не забывать про средства защиты даже в помещении.