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На фоне коронавирусного «шторма» в Индии предложили носить маски дома

Жителей Индии призвали носить маски не только в общественных местах, но и в собственных домах, особенно если коронавирусом болеет член семьи. Об этом 26 апреля пишет газета Hindustan Times.

Как сообщает издание, с таким предложением выступил доктор Винод Пол — член правления национального института NITI Aayog, который является главным аналитическим центром правительства Индии. Пол также возглавляет группу, консультирующую премьер-министра Нарендру Моди по вопросам вакцины.

Выступая на пресс-конференции, он отметил, что «пришло время, когда мы начинаем носить маску дома». По словам Пола, делать это необходимо в первую очередь заболевшему. Его домочадцам также рекомендовано не забывать про средства защиты даже в помещении.

В Индии всплеск заболеваемости COVID-19, в госпиталях заканчиваются кислород и койки. Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что «нацию потряс коронавирусный шторм». Вирусологи связывают рост заражений более заразными штаммами вируса.

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Комментарии (3)

rastaman
Истерия дошла до предела.
Причем сами же накрутили.
Маргaрита
Здесь все понятно, качество жизни не поднять, так пусть хоть в плацебо верят. Главное голову задурить...
doorbal_
Природа борется с человековирусом
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