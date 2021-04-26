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Смольный: противопожарный режим должен обеспечить дополнительные меры безопасности объектов Евро-2020

Дополнительные меры безопасности объектов Евро-2020 должен обеспечить противопожарный режим в Петербурге

Введённый в Петербурге противопожарный режим обеспечит дополнительные меры безопасности объектов Евро-2020 и особо охраняемых природных территорий. Об этом 26 апреля заявили в пресс-службе Смольного.

В администрации Петербурга напомнили, что стадион и гостиница в Зеленогорске будут задействованы в качестве тренировочной базы сборной Финляндии. Кроме того, в связи с решением о переносе в Петербург трех дополнительных матчей из Дублина сейчас ведётся подбор футбольного стадиона с гостиницей для размещения сборной Словакии. Скорее всего, тренировочная база для этой команды также будет расположена в одном из пригородов.

Ранее «Фонтанка» писала, что противопожарный режим введен в Петербурге с 26 апреля по 12 июля. В Северной столице городские леса и особо охраняемые территории занимают почти 22 934 га. Большая часть из них (71%) находится в Курортном районе.

Под запрет посещения в пожароопасный период также попали особо охраняемые природные территории регионального значения, в числе которых природные заказники «Юнтоловский», «Новоорловский», «Гладышевский», «Озеро Щучье», «Сестрорецкое болото», частично — заказники «Северное и Южное побережье Невской губы», а также памятники природы «Петровский пруд» и, за исключением прибрежной зоны, «Комаровский берег».

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Комментарии (8)

Pupin
А Пушкин и Павловск можно посещать? Там футболисты не бегают?
265889626
Неужели нельзя оспорить это распоряжение?Глупость же.И никого не остановит
265112968
По-моему, важность катания мячика по полю несколько переоценена в современном обществе, нет?
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