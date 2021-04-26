Смольный: противопожарный режим должен обеспечить дополнительные меры безопасности объектов Евро-2020

В администрации Петербурга напомнили, что стадион и гостиница в Зеленогорске будут задействованы в качестве тренировочной базы сборной Финляндии. Кроме того, в связи с решением о переносе в Петербург трех дополнительных матчей из Дублина сейчас ведётся подбор футбольного стадиона с гостиницей для размещения сборной Словакии. Скорее всего, тренировочная база для этой команды также будет расположена в одном из пригородов.

Введённый в Петербурге противопожарный режим обеспечит дополнительные меры безопасности объектов Евро-2020 и особо охраняемых природных территорий. Об этом 26 апреля заявили в пресс-службе Смольного.

Ранее «Фонтанка» писала, что противопожарный режим введен в Петербурге с 26 апреля по 12 июля. В Северной столице городские леса и особо охраняемые территории занимают почти 22 934 га. Большая часть из них (71%) находится в Курортном районе.



Под запрет посещения в пожароопасный период также попали особо охраняемые природные территории регионального значения, в числе которых природные заказники «Юнтоловский», «Новоорловский», «Гладышевский», «Озеро Щучье», «Сестрорецкое болото», частично — заказники «Северное и Южное побережье Невской губы», а также памятники природы «Петровский пруд» и, за исключением прибрежной зоны, «Комаровский берег».

