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Началось голосование за лучшие клиники Петербурга. Выбирайте свою десятку в первой городской премии «Доктор Питер — Частная медицина»

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Сегодня, 26 апреля, стартовал второй этап выбора победителей городской премии «Доктор Питер — Частная медицина». Читатели голосуют за самую лучшую, по их мнению, медицинскую организацию в каждой из 10 номинаций.

С 1 марта по 18 апреля читатели порталов «Фонтанка» и «Доктор Питер» выдвигали номинантов на победу в премии. Всю прошлую неделю оргкомитет премии подводил итоги первого этапа. Сначала были подсчитаны все голоса, проверено наличие лицензии у клиники и соответствие ее деятельности заявленной номинации. По максимальному количеству голосов были определены первые пятерки. Остальные клиники, названные читателями, были переданы членам экспертного совета — так были определены итоговые ТОП-10. 27 и 28 апреля состоится вручение дипломов клиникам, вошедшим в десятку лучших по итогам первого этапа.

Голосование продлится с 26 апреля до 6 июня. Проголосовать можно только один раз, авторизовавшись через социальные сети «ВКонтакте» или Facebook. По итогам в каждой номинации будет определен победитель. Лучших из лучших мы наградим на торжественной церемонии 16 июня.

На сегодняшний день десятки сложились следующим образом — внутри номинации названия клиник отсортированы по алфавиту.

Многопрофильные клиники

  • XXI ВЕК
  • ЕВРОМЕД
  • МОЯ КЛИНИКА
  • ПЕРВАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА ПЕТЕРБУРГА
  • РЖД-МЕДИЦИНА
  • СКАНДИНАВИЯ
  • СМТ
  • BALTMED
  • EMS
  • MEDSWISS

Офтальмология

  • АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ
  • ГЛАЗАСТИК
  • ДОКТОР ЛИНЗ
  • ЗРЕНИЯ
  • КЛИНИКА ЮВТ
  • МЕДИ
  • СКАНДИНАВИЯ
  • СМ-КЛИНИКА
  • ЭКСИМЕР
  • Я ВИЖУ

Стоматология

  • ВЕРОНИКА
  • КЛИНИКА ДОБРОГО СТОМАТОЛОГА
  • КОНФИДЕНЦИЯ
  • МЕДИ
  • ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК
  • РАЙДЕН
  • DENTALAB
  • LIGHT DENTAL GROUP
  • SIMPLEX
  • SMILE CLINIC

Инструментальная диагностика

  • ЛДЦ МИБС
  • МАРТ
  • МЕДСИ
  • РЖД-МЕДИЦИНА
  • РЭМСИ
  • СКАНДИНАВИЯ
  • СМ-КЛИНИКА
  • СМТ
  • СОГАЗ
  • ЭНЕРГО

Лабораторная диагностика

  • ГЕМОТЕСТ
  • ГЛОБУС МЕД
  • ИНВИТРО
  • ЛАБСТОРИ
  • МЕДЛАБ
  • СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
  • СИТИЛАБ
  • ХЕЛИКС
  • CMD (ЦЕНТР МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ)
  • KDL

Эстетическая медицина (центры косметологии)

  • ИНСТИТУТ КРАСОТЫ ГАЛАКТИКА
  • КЛИНИК ЭСТЕТИК
  • КЛИНИКА ПИРОГОВОА
  • ЛАЗЕРНЫЙ ДОКТОР
  • МЕДИ
  • МЕДИЭСТЕТИК
  • ФЕЙСКОНТРОЛЬ
  • ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ ОКСАНЫ ВОЛКОВОЙ
  • ЭСТЕТИК КЛУБ
  • SACRE

Пластическая хирургия

  • АМЕРИКАНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА
  • ГРАНДМЕД
  • ИНСТИТУТ КРАСОТЫ ГАЛАКТИКА
  • КЛИНИКА ПИРОГОВА
  • КЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ
  • МЕДИ
  • МЕДИЭСТЕТИК
  • РАМИ
  • DEGA
  • MEDALL

Центры репродукции (клиники ЭКО)

  • ГЕНЕЗИС
  • МАТЬ И ДИТЯ
  • МЕДИКА
  • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ (МЦРМ)
  • СКАНДИНАВИЯ
  • СКАНФЕРТ
  • ЭМБРИЛАЙФ
  • ART OF BIRTH CLINIC
  • EUROMED IN VITRO
  • ICLINIC

Оздоровительные центры (реабилитация)

  • АКВА-ДОКТОР
  • БАЛТИЙСКИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
  • МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР СКА
  • ПЕРВАЯ ЛИНИЯ
  • САНАТОРИЙ «БЕЛЫЕ НОЧИ»
  • СПОРТКЛИНИКА
  • ЦЕНТР ДОКТОРА БУБНОВСКОГО
  • ЦЕНТР СЕРДЕЧНОЙ МЕДИЦИНЫ «ЧЕРНАЯ РЕЧКА»
  • ЭЙРМЕД
  • X-CLINIC

Детские клиники

  • ВИРИЛИС
  • ГРАНТИ-МЕД
  • ИНФАНТ
  • ЛАХТА КЛИНИКА
  • НЕМЕЦКАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА
  • ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РОДДОМА НА ФУРШТАТСКОЙ
  • СКАНДИНАВИЯ
  • XXI век
  • EMS
  • EUROMED KIDS

Переходите на страницу голосования, смотрите, кто из номинантов дошел до второго этапа и кто нравится вам больше всего, а также не забудьте рассказать о голосовании друзьям, коллегам и знакомым — ведь каждый голос увеличивает шансы на победу в премии.

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