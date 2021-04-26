Началось голосование за лучшие клиники Петербурга. Выбирайте свою десятку в первой городской премии «Доктор Питер — Частная медицина»

Сегодня, 26 апреля, стартовал второй этап выбора победителей городской премии «Доктор Питер — Частная медицина». Читатели голосуют за самую лучшую, по их мнению, медицинскую организацию в каждой из 10 номинаций.
С 1 марта по 18 апреля читатели порталов «Фонтанка» и «Доктор Питер» выдвигали номинантов на победу в премии. Всю прошлую неделю оргкомитет премии подводил итоги первого этапа. Сначала были подсчитаны все голоса, проверено наличие лицензии у клиники и соответствие ее деятельности заявленной номинации. По максимальному количеству голосов были определены первые пятерки. Остальные клиники, названные читателями, были переданы членам экспертного совета — так были определены итоговые ТОП-10. 27 и 28 апреля состоится вручение дипломов клиникам, вошедшим в десятку лучших по итогам первого этапа.
Голосование продлится с 26 апреля до 6 июня. Проголосовать можно только один раз, авторизовавшись через социальные сети «ВКонтакте» или Facebook. По итогам в каждой номинации будет определен победитель. Лучших из лучших мы наградим на торжественной церемонии 16 июня.
На сегодняшний день десятки сложились следующим образом — внутри номинации названия клиник отсортированы по алфавиту.
Многопрофильные клиники
- XXI ВЕК
- ЕВРОМЕД
- МОЯ КЛИНИКА
- ПЕРВАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА ПЕТЕРБУРГА
- РЖД-МЕДИЦИНА
- СКАНДИНАВИЯ
- СМТ
- BALTMED
- EMS
- MEDSWISS
Офтальмология
- АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ
- ГЛАЗАСТИК
- ДОКТОР ЛИНЗ
- ЗРЕНИЯ
- КЛИНИКА ЮВТ
- МЕДИ
- СКАНДИНАВИЯ
- СМ-КЛИНИКА
- ЭКСИМЕР
- Я ВИЖУ
Стоматология
- ВЕРОНИКА
- КЛИНИКА ДОБРОГО СТОМАТОЛОГА
- КОНФИДЕНЦИЯ
- МЕДИ
- ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК
- РАЙДЕН
- DENTALAB
- LIGHT DENTAL GROUP
- SIMPLEX
- SMILE CLINIC
Инструментальная диагностика
- ЛДЦ МИБС
- МАРТ
- МЕДСИ
- РЖД-МЕДИЦИНА
- РЭМСИ
- СКАНДИНАВИЯ
- СМ-КЛИНИКА
- СМТ
- СОГАЗ
- ЭНЕРГО
Лабораторная диагностика
- ГЕМОТЕСТ
- ГЛОБУС МЕД
- ИНВИТРО
- ЛАБСТОРИ
- МЕДЛАБ
- СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
- СИТИЛАБ
- ХЕЛИКС
- CMD (ЦЕНТР МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ)
- KDL
Эстетическая медицина (центры косметологии)
- ИНСТИТУТ КРАСОТЫ ГАЛАКТИКА
- КЛИНИК ЭСТЕТИК
- КЛИНИКА ПИРОГОВОА
- ЛАЗЕРНЫЙ ДОКТОР
- МЕДИ
- МЕДИЭСТЕТИК
- ФЕЙСКОНТРОЛЬ
- ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ ОКСАНЫ ВОЛКОВОЙ
- ЭСТЕТИК КЛУБ
- SACRE
Пластическая хирургия
- АМЕРИКАНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА
- ГРАНДМЕД
- ИНСТИТУТ КРАСОТЫ ГАЛАКТИКА
- КЛИНИКА ПИРОГОВА
- КЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ
- МЕДИ
- МЕДИЭСТЕТИК
- РАМИ
- DEGA
- MEDALL
Центры репродукции (клиники ЭКО)
- ГЕНЕЗИС
- МАТЬ И ДИТЯ
- МЕДИКА
- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ (МЦРМ)
- СКАНДИНАВИЯ
- СКАНФЕРТ
- ЭМБРИЛАЙФ
- ART OF BIRTH CLINIC
- EUROMED IN VITRO
- ICLINIC
Оздоровительные центры (реабилитация)
- АКВА-ДОКТОР
- БАЛТИЙСКИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
- МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР СКА
- ПЕРВАЯ ЛИНИЯ
- САНАТОРИЙ «БЕЛЫЕ НОЧИ»
- СПОРТКЛИНИКА
- ЦЕНТР ДОКТОРА БУБНОВСКОГО
- ЦЕНТР СЕРДЕЧНОЙ МЕДИЦИНЫ «ЧЕРНАЯ РЕЧКА»
- ЭЙРМЕД
- X-CLINIC
Детские клиники
- ВИРИЛИС
- ГРАНТИ-МЕД
- ИНФАНТ
- ЛАХТА КЛИНИКА
- НЕМЕЦКАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА
- ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РОДДОМА НА ФУРШТАТСКОЙ
- СКАНДИНАВИЯ
- XXI век
- EMS
- EUROMED KIDS
Переходите на страницу голосования, смотрите, кто из номинантов дошел до второго этапа и кто нравится вам больше всего, а также не забудьте рассказать о голосовании друзьям, коллегам и знакомым — ведь каждый голос увеличивает шансы на победу в премии.