Началось голосование за лучшие клиники Петербурга. Выбирайте свою десятку в первой городской премии «Доктор Питер — Частная медицина»

Сегодня, 26 апреля, стартовал второй этап выбора победителей городской премии «Доктор Питер — Частная медицина». Читатели голосуют за самую лучшую, по их мнению, медицинскую организацию в каждой из 10 номинаций.



С 1 марта по 18 апреля читатели порталов «Фонтанка» и «Доктор Питер» выдвигали номинантов на победу в премии. Всю прошлую неделю оргкомитет премии подводил итоги первого этапа. Сначала были подсчитаны все голоса, проверено наличие лицензии у клиники и соответствие ее деятельности заявленной номинации. По максимальному количеству голосов были определены первые пятерки. Остальные клиники, названные читателями, были переданы членам экспертного совета — так были определены итоговые ТОП-10. 27 и 28 апреля состоится вручение дипломов клиникам, вошедшим в десятку лучших по итогам первого этапа.