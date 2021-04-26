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Итальянец прожил на необитаемом острове 32 года. Теперь он переезжает в квартиру

Итальянский Робинзон Крузо покидает остров Буделли, на котором прожил в одиночку 32 года

81-летний Мауро Моранди, которого называют итальянским Робинзоном Крузо, принял решение покинуть необитаемый остров Буделли, на котором он прожил в одиночку 32 года. Об этом 26 апреля сообщает BBC News.

Моранди рассказал, что переедет в квартиру на соседнем острове. «Я уйду, надеясь, что в будущем Буделли будет так же защищён, как я защищал его в течение 32 лет», — отметил он.

Остров Буделли, который славится своим «розовым пляжем», находится на территории национального парка «Ла-Маддалена» и входит в состав одноименного архипелага. Бывший учитель физкультуры Мауро Моранди попал туда в 1989 году, когда отправился в Полинезию, чтобы жить рядом с природой и избегать цивилизации. По его словам, он был недоволен политической ситуацией в Италии и потребительством в обществе.

Мужчина договорился заменить смотрителя, жившего на Буделли, и стал выполнять его обязанности. Он обитал в здании бывшей радиостанции, построенной в годы Второй мировой войны. В прошлом году местные власти начали вынуждать Моранди переселиться, обвинив его в незаконном ремонте своего жилища. Тогда же в Интернете была запущена петиция в защиту Моранди, которая собрала свыше 70 тысяч подписей. После этого правительство Италии оставило пожилого Робинзона в покое, разрешив ему остаться на острове.

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Комментарии (12)

Pupin
Там красивые места.
Franklin_Delano_Roosevelt
блин, а вакансия смотрителя свободна? =) я от этих уродов в госдуре хоть на необитаемый остров готов свалить, пока те ещё какой-то хрени не напечатали...
265055770
А какое до него было дело правительству Италии, если он жил в Полинезии?
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