81-летний Мауро Моранди, которого называют итальянским Робинзоном Крузо, принял решение покинуть необитаемый остров Буделли, на котором он прожил в одиночку 32 года. Об этом 26 апреля сообщает BBC News.



Моранди рассказал, что переедет в квартиру на соседнем острове. «Я уйду, надеясь, что в будущем Буделли будет так же защищён, как я защищал его в течение 32 лет», — отметил он.

