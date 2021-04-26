81-летний Мауро Моранди, которого называют итальянским Робинзоном Крузо, принял решение покинуть необитаемый остров Буделли, на котором он прожил в одиночку 32 года. Об этом 26 апреля сообщает BBC News.
Моранди рассказал, что переедет в квартиру на соседнем острове. «Я уйду, надеясь, что в будущем Буделли будет так же защищён, как я защищал его в течение 32 лет», — отметил он.
81-year-old Italian man to leave island he has lived on alone for more than 30 years 🏖️ https://t.co/04gp7OWsSA— BBC News (World) (@BBCWorld) April 26, 2021
Остров Буделли, который славится своим «розовым пляжем», находится на территории национального парка «Ла-Маддалена» и входит в состав одноименного архипелага. Бывший учитель физкультуры Мауро Моранди попал туда в 1989 году, когда отправился в Полинезию, чтобы жить рядом с природой и избегать цивилизации. По его словам, он был недоволен политической ситуацией в Италии и потребительством в обществе.
Мужчина договорился заменить смотрителя, жившего на Буделли, и стал выполнять его обязанности. Он обитал в здании бывшей радиостанции, построенной в годы Второй мировой войны. В прошлом году местные власти начали вынуждать Моранди переселиться, обвинив его в незаконном ремонте своего жилища. Тогда же в Интернете была запущена петиция в защиту Моранди, которая собрала свыше 70 тысяч подписей. После этого правительство Италии оставило пожилого Робинзона в покое, разрешив ему остаться на острове.