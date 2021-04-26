«Спутник-лайт» зарегистрируют во время майских праздников

Глава Министерства здравоохранения РФ рассказал о планах по регистрации «лайт»-версии «Спутника»
«Планируем в майские праздники где-то зарегистрировать [вакцину «Спутник-лайт»]», — цитирует 26 апреля заявление Михаила Мурашко ТАСС.
По его словам, результаты экспертизы показывают «обнадеживающие результаты». Глава Минздрава РФ допустил, что «Спутник-лайт» может применяться для ревакцинации.
«Спутник-лайт» — это однокомпонентная вакцина, которая рекомендована тем, кто переболел коронавирусной инфекцией, то есть уже имеет иммунитет против COVID-19, но его надо поднять. Создавали его для быстрой вакцинации. Эффективность «Спутника-лайт» будет ниже, чем у первоначальной вакцины, а срок действия составит около 4–5 месяцев против 24 месяцев у «Спутника V».