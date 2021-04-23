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«Скандинавию» будут временно перекрывать

Дорожники вводят ограничения на трассе «Скандинавия» в Ленобласти

В пятницу, 23 апреля, днём автодорогу А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой планируют трижды перекрывать. Работы на высоковольтных линиях продолжаются.

По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения касаются участка со 131-го по 132-й километр в Выборгском районе Ленинградской области. Их собираются вводить в 14:00, 14:20 и 14:40, время перекрытия — не более 5 минут.

Здесь ведётся переустройство воздушных линий электропередачи (ВЛ 10 кВ) в рамках реконструкции участка с 100-го по 134-й км. Генеральным подрядчиком выступает АО «ВАД».

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Комментарии (1)

261807311
Сколько лет ещё нужно чтобы хоть что-то там поменялось? Сколько выделено средств и какие результаты? Результаты по аварийности за все периоды. Или тогда не пишите вообще таких статей без какой-то информации.
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