«Скандинавию» будут временно перекрывать

В пятницу, 23 апреля, днём автодорогу А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой планируют трижды перекрывать. Работы на высоковольтных линиях продолжаются.



По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения касаются участка со 131-го по 132-й километр в Выборгском районе Ленинградской области. Их собираются вводить в 14:00, 14:20 и 14:40, время перекрытия — не более 5 минут.



Здесь ведётся переустройство воздушных линий электропередачи (ВЛ 10 кВ) в рамках реконструкции участка с 100-го по 134-й км. Генеральным подрядчиком выступает АО «ВАД».

