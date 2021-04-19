Трассу «Скандинавия» в Ленобласти полностью перекроют для переустройства линий электропередачи

Работы на воздушных линиях электропередачи в первой половине дня 20 апреля несколько раз остановят движение по федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Ленинградской области. Перекрывать дорогу будут недалеко от Выборга.



Как сообщает 19 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 11:00, 11:20 и 11:40 вторника на участке со 132-го по 133-й километры автодороги «Скандинавия» будут полностью перекрывать проезд, но не более чем на 5 минут. В это время рабочие будут переустраивать воздушные линии электропередачи.