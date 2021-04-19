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Трассу «Скандинавия» в Ленобласти полностью перекроют для переустройства линий электропередачи

Работы трижды перекроют движение по трассе «Скандинавия» в Ленинградской области

Работы на воздушных линиях электропередачи в первой половине дня 20 апреля несколько раз остановят движение по федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Ленинградской области. Перекрывать дорогу будут недалеко от Выборга.

Как сообщает 19 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 11:00, 11:20 и 11:40 вторника на участке со 132-го по 133-й километры автодороги «Скандинавия» будут полностью перекрывать проезд, но не более чем на 5 минут. В это время рабочие будут переустраивать воздушные линии электропередачи.

Работы ведутся в рамках реконструкции участка трассы с 100-го по 134-й километр. Генеральным подрядчиком выступает АО «ВАД».

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