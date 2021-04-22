В Петербурге возобновляется проведение диспансеризации. Ситуация позволяет

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал изменения в «коронавирусное» постановление № 121, согласно которому в городе возобновляется проведение профилактических медосмотров и диспансеризации «определённых групп взрослого населения в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге».



Как сообщили 22 апреля в пресс-службе Смольного, решение о возобновлении проведения диспансеризации обусловлено улучшением эпидемической ситуации и снижением распространения коронавирусной инфекции. Документ основан на распоряжении правительства РФ, уточнили в администрации Петербурга.

