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В Петербурге возобновляется проведение диспансеризации. Ситуация позволяет

Решение о возобновлении диспансеризации в Смольном объясняют улучшением эпидемической ситуации

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал изменения в «коронавирусное» постановление № 121, согласно которому в городе возобновляется проведение профилактических медосмотров и диспансеризации «определённых групп взрослого населения в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге».

Как сообщили 22 апреля в пресс-службе Смольного, решение о возобновлении проведения диспансеризации обусловлено улучшением эпидемической ситуации и снижением распространения коронавирусной инфекции. Документ основан на распоряжении правительства РФ, уточнили в администрации Петербурга.

Ранее «Фонтанка» писала, что заболеваемость COVID-19 в Петербурге продолжает снижаться — за последние сутки в городе было выявлено 682 новых случая заражения инфекцией.

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