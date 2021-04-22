FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +8
76.82р92.29р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает снижаться

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге держится на уровне менее 700 случаев за сутки

Уже пять дней показатель суточной заболеваемости COVID-19 держится в Петербурге на уровне менее 700 новых случаев.

За прошедшие сутки в Петербурге выявили 682 случая коронавируса. Накануне их было 693. Последний раз этот показатель поднимался выше 700 17 апреля (701), сообщает 22 апреля оперативный штаб.

В Северной столице за сутки на COVID-19 проверили 23 651 человека. Общее число заразившихся новой инфекцией в городе выросло до 410 074.

В России за 24 часа насчитали 8 996 новых заболевших. Лидером по суточной заболеваемости остается Москва с 2 704.

С начала пандемии в РФ зафиксировали 4 736 121 случай коронавируса. Летальных исходов насчитали 107 103 (12 941 в Петербурге). За сутки COVID-19 унес 397 жизней (35 в Петербурге).

В мире количество заболевших приблизилось к 144 миллионам.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

michailPotapov
там коэффициент тестирования регулируется наВОЗОМ.
Когда былпик был самый низкий коэфф погрешности,
теперь высокий коэфф. Когда сделают общестандартизированный коэфф тестирования который был до китайской чумки.Заболеваемость сойдет на 0.
fedorsmolov
Перестаньте делать тесты и вообще все хорошо станет. Но кто же на это пойдет?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний