Заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает снижаться

За прошедшие сутки в Петербурге выявили 682 случая коронавируса. Накануне их было 693. Последний раз этот показатель поднимался выше 700 17 апреля (701), сообщает 22 апреля оперативный штаб.



В Северной столице за сутки на COVID-19 проверили 23 651 человека. Общее число заразившихся новой инфекцией в городе выросло до 410 074.

В России за 24 часа насчитали 8 996 новых заболевших. Лидером по суточной заболеваемости остается Москва с 2 704.

С начала пандемии в РФ зафиксировали 4 736 121 случай коронавируса. Летальных исходов насчитали 107 103 (12 941 в Петербурге). За сутки COVID-19 унес 397 жизней (35 в Петербурге).