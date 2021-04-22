Путин ответил на предложение Зеленского встретиться лично

Президент России Владимир Путин ответил на предложение своего украинского коллеги Владимира Зеленского о личной встрече.



«Если он хочет обсуждать Донбасс, ему следует сначала встретиться с руководителями ДНР и ЛНР, а потом уже с российским, а если хочет обсудить двусторонние отношения — ждём в Москве в любое удобное время», — цитирует Путина 22 апреля РИА Новости.



Также российский лидер отметил, что если Зеленский хочет восстановления отношений, то «мы будем это только приветствовать».



Ранее «Фонтанка» писала, что Владимир Зеленский предложил организовать встречу с Владимиром Путиным в Донбассе. В Кремле по этому поводу заявили, что в последние дни не получали запросов на общение с украинским руководством.

