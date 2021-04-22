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Путин ответил на предложение Зеленского встретиться лично

Путин посоветовал Зеленскому сначала обсудить Донбасс с руководством ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин ответил на предложение своего украинского коллеги Владимира Зеленского о личной встрече.

«Если он хочет обсуждать Донбасс, ему следует сначала встретиться с руководителями ДНР и ЛНР, а потом уже с российским, а если хочет обсудить двусторонние отношения — ждём в Москве в любое удобное время», — цитирует Путина 22 апреля РИА Новости.

Также российский лидер отметил, что если Зеленский хочет восстановления отношений, то «мы будем это только приветствовать».

Ранее «Фонтанка» писала, что Владимир Зеленский предложил организовать встречу с Владимиром Путиным в Донбассе. В Кремле по этому поводу заявили, что в последние дни не получали запросов на общение с украинским руководством.

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Комментарии (12)

SERGEY111
Они встретятся - когда Фовка будет сидеть в первом ряду а Зеля будет пародировать на сцене Зеленского в КВН .
265839655
что же он в чечне с руководством ичкерии не обсуждал вопрос о независимости республики?
Foxit
Бидон хочет встречи, нелох хочет встречи. Путин нарасхват.
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