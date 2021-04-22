«Перед выборами деньги упадут на карту». Политологи рассказали, чего ждать после послания Путина и как оно отразится на выборах в Госдуму

При этом в России уже вовсю идет предвыборный сезон в Государственную думу РФ, депутатов в нижнюю палату парламента будут выбирать в сентябре 2021 года. Удовлетворило ли послание президента россиян и окажет ли оно влияние на выборы в Госдуму, «Фонтанка» попросила ответить политологов.

Как повлияет послание на рейтинг президента и власти сейчас и в контексте сентябрьских выборов?

Послание президента — это важный формат системы государственного управления. Оно носит стратегический, а не сиюминутный характер, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. «В связи с коронавирусными ограничениями значимо то, что оно было проведено практически в традиционном формате. Это знак нормализации жизни после пандемии», — говорит Костин.



Вопрос о взаимосвязи послания с рейтингом он назвал вульгарным, так как напрямую найти ее не получается. «Речь надо вести всегда о совокупности факторов, влияющих на социальное самочувствие. Это стратегическая программа, у нас федерация, а как она будет реализована в каждом конкретном регионе, зависит и от местной власти», — сказал он. Костин добавил, что в рамках данного события и его содержания президент выглядит привлекательно для всех основных социальных групп.

Однако сложно сказать, насколько этот эффект будет продолжительным, утверждает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «С другой стороны, под выборы, в августе, будут единовременные выплаты детям школьного возраста. Я думаю, что они что-то дадут, но говорить, какой именно процент это может добавить, было бы несколько опрометчиво. Понятно, что деньги упали на карту от государства перед выборами, а это всегда приятно», — добавил он.

Связи между рейтингами власти и посланием президента также не видит директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «В целом в обществе послание оценивают хорошо. Может быть, чуть ниже этот показатель будет, чем после прошлого послания, но оно и было в январе 2020 года, до пандемии. Тогда на повестке было несколько сенсационных историй, начиная от отставки правительства, заканчивая поправками в Конституцию. И вчерашнее послание, оно также вытекает из предыдущего в контексте практических мер. Промежуточные итоги, как страна справилась с эпидемией, имеют позитивное восприятие», — сказал Мартынов.



Директор Центра регионального развития, член Общественной палаты РФ Константин Комков заявил, что «не готов предсказывать рейтинги», но, по его словам, многие политические партии и деятели будут активно цитировать или использовать послание в своих программах. «Например, вчера Турчак уже заявил о том, что послание президента станет основой для программы партии «Единая Россия», — сказал он.

Автор одного из самых популярных аналитических Telegram-каналов России «Давыдов. Индекс» Леонид Давыдов считает, что послание «не нарушило баланса сил внутри системы, но имело очевидный предвыборный контекст». «Например, выделить деньги для подготовки детей к школе и прочие социальные обещания, озвученные в послании, будут трактоваться «Единой Россией» как собственные достижения», — заявил Давыдов.

Кому реально помогут предложенные президентом меры, что самое важное?

Минченко считает, что самое важное с электоральной точки зрения — это выплата детям школьного возраста, которая как раз «в середине августа упадет на карты». Поддержку детей считает важной и Костин. «Одна из основных задач — ребенок, который родился, и неважно, в какой он семье, важно, чтобы у него были возможности для нормального развития, получения нормального образования, раскрытия его возможностей и потенциала. Это на самом деле общегосударственная задача. Вот это было впервые произнесено так отчетливо», — добавил он.



Как члену комиссии по развитию СМИ и коммуникаций общественной палаты РФ Комкову показалось важным, что президент обозначил под цифровизацией. «На мой взгляд важно, что он сказал, что судьи должны быть в онлайне и 24 на 7», — считает он. По его словам, ключевой тематикой из послания станет работа, связанная с подготовкой концепции стратегии развития, которую Путин поручил сформировать правительству.

Давыдов утверждает, что важным моментом для предвыборной повестки является анонсированное заседание Госсовета, посвященное долгам регионов. А Мартынов убежден, что послание — это такой жанр, где неважного нет. «Послание затрагивало больше социальные темы, внутренние проблемы. И это был откровенный разговор лидера со всеми гражданами страны. Я находился там живьем, и это выступление было про родное, про проблемы, которые интересуют людей», — поделился впечатлениями он.

Почему большая часть послания была посвящена внутренним вопросам?

«Если мы будем с вами анализировать путинские послания, то в последние годы международная политика затрагивалась мельком, — говорит Костин. — Потому что на самом деле вот эти необратимые изменения, связанные с пандемией, это во всем мире происходит. И в этом смысле нужно говорить о себе, за счет каких преимуществ в следующие 10–15 лет каждое государство может оказаться в числе ведущих. И собственно было сказано Путиным, что и наша международная политика — это не цель, это всего лишь средство обеспечить нормальное развитие России, благополучие ее граждан».



Минченко, отметивший, что он давний посетитель посланий президента, напомнил, что несколько раз были ситуации, когда внешнеполитический блок был очень небольшой. «Это соответствует тому месту, которое международная повестка занимает в иерархии проблем наших граждан. И не сказать, что у нас какие-то большие прорывы на международном направлении. Путин отчитался о повышении обороноспособности страны. Собственно, и все», — добавил он.

По словам Комкова, год все-таки не был связан сильно с внутриполитической тематикой, а затронул социальные проблемы. «Поэтому президент минимизировал внешнеполитический блок и сконцентрировал внимание на том, что волнует россиян», — сказал он.

Уделять внимание другим странам в своем послании или нет, зависит от приоритетов и воли президента, утверждает Мартынов. «Очевидно, что для нас сейчас является приоритетом наша жизнь и внутреннее развитие, а уже во вторую очередь вся эта возня, которую пытались нам навязать последние недели перед посланием, к примеру, с Украиной и Чехией», — добавил он. Краткость и глубина Путина, по словам Давыдова, призвана продемонстрировать контраст с тем напором, с которым «ведутся действия других участников».

