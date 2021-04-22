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Владелец «Северстали» впервые возглавил список богатейших бизнесменов России по версии Forbes

Суммарное состояние 200 богатейших россиян из рейтинга Forbes увеличилось до 663 млрд долларов

За последний год совокупное состояние участников рейтинга Forbes «200 богатейших бизнесменов» из России выросло на 207 млрд долларов (до $ 663 млрд) при том, что ВВП страны снизился на 3,1%, — сообщает бизнес-издание 22 апреля.

По данным Forbes, коронакризис не сильно повлиял на стоимость металлургических компаний. Издание сообщает, что биржевые котировки акций «Северстали» за 2020 год выросли в долларах на 15%, а ее основной владелец Алексей Мордашов занял первое место в списке Forbes с состоянием 29,1 млрд долларов.

Второе и третье место тоже разделили металлурги — совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин (с состоянием 27 млрд долларов) и основной акционер НЛМК Владимир Лисин (26,2 млрд).

Результаты сектора интернет-компаний Forbes назвал поразительными. Так, например, капитал владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук вырос на 1200% (до 13 млрд долларов). Это позволило предпринимательнице занять 13-е место в списке богатейших бизнесменов и стать самой состоятельной женщиной России. Успех финансового роста маркетплейса аналитики издания связывают с успешным IPO компании OZON (конкурента Wildberries), стоимость которой теперь оценивается в 12 млрд долларов.

Многие петербуржцы тоже заняли свои места в списке богатейших россиян. Совладелец «Новатэка» Геннадий Тимченко оказался на 6-й позиции (22 млрд долларов). Состояние владельца Telegram Павла Дурова, по оценкам Forbes, выросло за год с 3,4 до 17,2 млрд, что обеспечило ему 9-е место в рейтинге. Основатель компании «Тинькоff Банк» Олег Тиньков расположился на 32-й строчке с состоянием 4,7 млрд долларов. Сергей Дмитриев и Валентин Кипятков, совладельцы JetBrain, заняли 38-ю и 56-ю позиции с состояниями 3,8 и 2,7 млрд долларов соответственно. На 47-м месте — основной акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук (3,3 млрд долларов). На 50-м — Александр Несист, владелец 50% компании ICT Holding Ltd, которой принадлежат акции (24%) производителя драгоценных металлов Polymetal International.

Сразу четыре позиции списка заняли представители семьи Ротенбергов. На 52-й строчке — Аркадий Ротенберг, владелец 94,2% акций «Мостотреста» (2,9 млрд долларов). На 106-м месте — Борис Ротенберг, владелец 43,2% акций СПБ Банка (1,2 млрд). На 129-м — Игорь Ротенберг, держатель пакета акций «Газпром бурения» (0,95 млрд). И в самом конце списка богатейших россиян — Лилия Ротенберг, совладелица девелоперской компании TPS Real Estate (0,55 млрд).

Но на этом список уроженцев Петербурга, попавших в рейтинг Forbes, не заканчивается. Владимир Литвиненко, совладелец «Фосагро», занял 87-е место (1,5 млрд долларов). Андрей Молчанов, обладатель контрольного пакета акций ЛСР, находится на 49-й строчке (1,2 млрд долларов). Борис Зингаревич, совладелец компании «Илим» с состоянием в 1,1 млрд долларов, попал на 112-ю позицию, а его партнер Захар Смушкин с состоянием в один млрд — 122-й. Вячеслав Мирилашвили, чей капитал сложился из различных инвестиций, занял 138-е место в списке Forbes (0,85 млрд долларов). Кирилл Шамалов, сын давнего друга президента Владимира Путина Николая Шамалова, занял 151-ю строчку с состоянием 0,8 млрд долларов. Совладелец розничной сети «Верный» Андрей Рогачев занял 166-е место (0,75 млрд долларов), а частный инвестор Август Мейер попал на 181-ю позицию (0,65 млрд).

Бум IPO, по мнению аналитиков издания, привел в рейтинг четырех новых участников. Бывший замминистра связи России Денис Свердлов, чья британская компания по производству электромобилей Arrival начала торговаться на Nasdaq 25 марта, занял 17-е место с состоянием 10,6 млрд долларов. Акции бостонской компании Олега Щеголева SEMrush также были размещены на Nasdaq — состояние предпринимателя выросло до 800 млн долларов, и он занял 153-е место.

Владельцы Fix Price Сергей Ломакин и Артём Хачатарян, выйдя на биржу, также стали долларовыми миллиардерами. Состояние каждого оценивается в 3,1 млрд долларов, и они занимают 47-ю и 46-ю строчку соответственно.

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Комментарии (1)

260650801
Вперед к новых достижениям!
Горжусь Россией!
Обгоним Америку по числу долларовых миллиардеров!!
А пока суд да дело, пойду дошираку себе заварю...
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