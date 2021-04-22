Владелец «Северстали» впервые возглавил список богатейших бизнесменов России по версии Forbes

За последний год совокупное состояние участников рейтинга Forbes «200 богатейших бизнесменов» из России выросло на 207 млрд долларов (до $ 663 млрд) при том, что ВВП страны снизился на 3,1%, — сообщает бизнес-издание 22 апреля.



По данным Forbes, коронакризис не сильно повлиял на стоимость металлургических компаний. Издание сообщает, что биржевые котировки акций «Северстали» за 2020 год выросли в долларах на 15%, а ее основной владелец Алексей Мордашов занял первое место в списке Forbes с состоянием 29,1 млрд долларов.



Второе и третье место тоже разделили металлурги — совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин (с состоянием 27 млрд долларов) и основной акционер НЛМК Владимир Лисин (26,2 млрд).



Результаты сектора интернет-компаний Forbes назвал поразительными. Так, например, капитал владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук вырос на 1200% (до 13 млрд долларов). Это позволило предпринимательнице занять 13-е место в списке богатейших бизнесменов и стать самой состоятельной женщиной России. Успех финансового роста маркетплейса аналитики издания связывают с успешным IPO компании OZON (конкурента Wildberries), стоимость которой теперь оценивается в 12 млрд долларов.



Многие петербуржцы тоже заняли свои места в списке богатейших россиян. Совладелец «Новатэка» Геннадий Тимченко оказался на 6-й позиции (22 млрд долларов). Состояние владельца Telegram Павла Дурова, по оценкам Forbes, выросло за год с 3,4 до 17,2 млрд, что обеспечило ему 9-е место в рейтинге. Основатель компании «Тинькоff Банк» Олег Тиньков расположился на 32-й строчке с состоянием 4,7 млрд долларов. Сергей Дмитриев и Валентин Кипятков, совладельцы JetBrain, заняли 38-ю и 56-ю позиции с состояниями 3,8 и 2,7 млрд долларов соответственно. На 47-м месте — основной акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук (3,3 млрд долларов). На 50-м — Александр Несист, владелец 50% компании ICT Holding Ltd, которой принадлежат акции (24%) производителя драгоценных металлов Polymetal International.



Сразу четыре позиции списка заняли представители семьи Ротенбергов. На 52-й строчке — Аркадий Ротенберг, владелец 94,2% акций «Мостотреста» (2,9 млрд долларов). На 106-м месте — Борис Ротенберг, владелец 43,2% акций СПБ Банка (1,2 млрд). На 129-м — Игорь Ротенберг, держатель пакета акций «Газпром бурения» (0,95 млрд). И в самом конце списка богатейших россиян — Лилия Ротенберг, совладелица девелоперской компании TPS Real Estate (0,55 млрд).



Но на этом список уроженцев Петербурга, попавших в рейтинг Forbes, не заканчивается. Владимир Литвиненко, совладелец «Фосагро», занял 87-е место (1,5 млрд долларов). Андрей Молчанов, обладатель контрольного пакета акций ЛСР, находится на 49-й строчке (1,2 млрд долларов). Борис Зингаревич, совладелец компании «Илим» с состоянием в 1,1 млрд долларов, попал на 112-ю позицию, а его партнер Захар Смушкин с состоянием в один млрд — 122-й. Вячеслав Мирилашвили, чей капитал сложился из различных инвестиций, занял 138-е место в списке Forbes (0,85 млрд долларов). Кирилл Шамалов, сын давнего друга президента Владимира Путина Николая Шамалова, занял 151-ю строчку с состоянием 0,8 млрд долларов. Совладелец розничной сети «Верный» Андрей Рогачев занял 166-е место (0,75 млрд долларов), а частный инвестор Август Мейер попал на 181-ю позицию (0,65 млрд).



Бум IPO, по мнению аналитиков издания, привел в рейтинг четырех новых участников. Бывший замминистра связи России Денис Свердлов, чья британская компания по производству электромобилей Arrival начала торговаться на Nasdaq 25 марта, занял 17-е место с состоянием 10,6 млрд долларов. Акции бостонской компании Олега Щеголева SEMrush также были размещены на Nasdaq — состояние предпринимателя выросло до 800 млн долларов, и он занял 153-е место.

