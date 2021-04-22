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Без звания и без миллиардной выплаты. В Москве вынесли приговор экс-начальнику отдела управления «К» ФСБ Черкалину

Суд в Москве отправил в колонию строгого режима «подполковника-миллиардера»

Московский гарнизонный военный суд признал виновным во взяточничестве и мошенничестве подполковника ФСБ в отставке Кирилла Черкалина.

Как сообщают РИА «Новости» 22 апреля, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком семь лет с отбыванием в колонии строгого режима. Экс-чекиста лишили звания подполковника запаса, в течение трех лет после освобождения он не сможет занимать должности в правоохранительных органах.

По искам пострадавших суд взыскал с «подполковника-миллиардера» 650 млн рублей, хотя они требовали в общей сложности 16 млрд рублей.

Дело слушалось в особом порядке, так как Черкалин полностью признал вину и заключил сделку со следствием.

Офицеры ФСБ Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев обвиняются в хищении 490 млн рублей и получении взятки в 850 тысяч долларов. По версии следствия, чекисты, угрожая уголовным преследованием, вынудили бизнесмена Сергея Гляделкина в 2011 году передать им акции компании «Юрпромконсалтинг», которые позднее были переведены в офшор «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз». Гляделкин тогда проходил в качестве потерпевшего по делу о вымогательстве со стороны бывшего вице-мэра Москвы Александра Рябинина; оперативное сопровождение этого дела курировал Фролов.

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Комментарии (2)

dimas062
Интересно сколько он реально награбил, сколько вернул, скольким "поделился", через сколько выйдет и какова получится его зп за месяц отсидки...
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