Без звания и без миллиардной выплаты. В Москве вынесли приговор экс-начальнику отдела управления «К» ФСБ Черкалину

Московский гарнизонный военный суд признал виновным во взяточничестве и мошенничестве подполковника ФСБ в отставке Кирилла Черкалина.



Как сообщают РИА «Новости» 22 апреля, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком семь лет с отбыванием в колонии строгого режима. Экс-чекиста лишили звания подполковника запаса, в течение трех лет после освобождения он не сможет занимать должности в правоохранительных органах.



По искам пострадавших суд взыскал с «подполковника-миллиардера» 650 млн рублей, хотя они требовали в общей сложности 16 млрд рублей.

