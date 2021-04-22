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Видео с дрона заставило дорожников применить особые меры к нарушителям просушки

В Ленобласти нарушителей на грузовиках будет проверять налоговая

Независимый эколог снял на видео серьёзное нарушение, на которое идут бизнесмены в Ленинградской области. Из-за этого власти ужесточают проверки.

Как сообщили «Фонтанке» 22 апреля в пресс-службе областного дорожного комитета, транспорт, который ездит с перегрузом во время весенних весовых ограничений на региональных дорогах, ждёт комплексная ревизия. «Ленавтодор» начинает передавать данные нарушителей в налоговую службу, ОБЭП и в правоохранительные органы. Северо-Западное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора на основе данных «Ленавтодора» будет выносить специальные предостережения, которые станут основанием для обращения в компетентные органы. Для выставления предостережений достаточно фото- или видеокадров с большегрузами-нарушителями.

Поводом для принятия таких мер, как отмечают в пресс-службе, стали наглость разработчиков карьеров и перевозчиков нерудных материалов в окрестностях порта в Усть-Луге. Часть месторождений продолжают отгрузку во время просушки дорог — это подтверждает видеозапись, сделанная независимым экологом Сергеем Грибалевым.

Тяжёлые машины, игнорируя временные ограничения, разрушают покрытие магистралей и ставят под угрозу безопасность других участников движения.

Пресс-служба дорожного комитета Ленинградской области

Просушка региональных трасс Ленинградской области проводится ежегодно, что связано с медленным оттаиванием основания магистралей после зимних холодов. В этом году в большинстве районов она началась 1 апреля.

На асфальтовых дорогах нагрузка на ось ограничена пятью тоннами, на грунтовых и гравийных — тремя тоннами. Контролируют проезд большегрузных автомобилей передвижные посты весового контроля, штраф за перегруз составляет до 400 тысяч рублей, а задержанные машины отправляются на спецстоянки.

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Комментарии (1)

asgard
Так еще "свалочников" надо снимать
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