Независимый эколог снял на видео серьёзное нарушение, на которое идут бизнесмены в Ленинградской области. Из-за этого власти ужесточают проверки.
Как сообщили «Фонтанке» 22 апреля в пресс-службе областного дорожного комитета, транспорт, который ездит с перегрузом во время весенних весовых ограничений на региональных дорогах, ждёт комплексная ревизия. «Ленавтодор» начинает передавать данные нарушителей в налоговую службу, ОБЭП и в правоохранительные органы. Северо-Западное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора на основе данных «Ленавтодора» будет выносить специальные предостережения, которые станут основанием для обращения в компетентные органы. Для выставления предостережений достаточно фото- или видеокадров с большегрузами-нарушителями.
Поводом для принятия таких мер, как отмечают в пресс-службе, стали наглость разработчиков карьеров и перевозчиков нерудных материалов в окрестностях порта в Усть-Луге. Часть месторождений продолжают отгрузку во время просушки дорог — это подтверждает видеозапись, сделанная независимым экологом Сергеем Грибалевым.
Тяжёлые машины, игнорируя временные ограничения, разрушают покрытие магистралей и ставят под угрозу безопасность других участников движения.
Пресс-служба дорожного комитета Ленинградской области
Просушка региональных трасс Ленинградской области проводится ежегодно, что связано с медленным оттаиванием основания магистралей после зимних холодов. В этом году в большинстве районов она началась 1 апреля.