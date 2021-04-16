FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +12
76.98р92.23р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Весенняя просушка дорог под Петербургом возвращает деревья лесу и увозит экскаваторы на спецстоянку

Дорожники ловят перегруженные машины и перекапывают пути лесовозам в Ленобласти

На региональных дорогах Ленинградской области в рамках весенней просушки работают передвижные посты весового контроля, и проверяющие задерживают любителей ездить с перегрузом. Одновременно тяжелая техника рушит нелегальные съезды, построенные для лесовозов.

Как сообщает 16 апреля пресс-служба Дорожного комитета Ленобласти, накануне, 15 апреля, эвакуаторы увезли несколько груженых машин из Выборгского района. Часть остановленных самосвалов оказались со значительным перегрузом, а водитель тягача, перевозившего на платформе тяжелый экскаватор, отказался проходить процедуру взвешивания. На нарушителей составили административные протоколы, а технику увезли грузовые эвакуаторы.

Дорожный комитет Ленобласти

На дороге Теребочево — Хотово в Волховском районе дорожники продолжают уничтожать выезды для лесовозов. Нелегальные съезды, наспех построенные из пиленных бревен, создают угрозу безопасности движения и портят конструктив трассы, отмечают в комитете. Перекапывая их, дорожники лишают перегруженные лесовозы путей выезда на региональную дорогу, которая сейчас находится в режиме просушки.

Дорожный комитет Ленобласти

С 15 апреля на региональных дорогах Ленобласти начался второй этап весенней просушки: было ограничено движение большегрузов в Бокситогорском, Тихвинском, Подпорожском и Лодейнопольском районах. В остальных 13 районах просушка традиционно стартовала с 1 апреля. Передвижные посты весового контроля и специалисты «Ленавтодора» контролируют проезд большегрузов. Штраф за перегруз составляет до 400 тысяч рублей, а задержанные машины отправляются на спецстоянки.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний