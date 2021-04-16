На региональных дорогах Ленинградской области в рамках весенней просушки работают передвижные посты весового контроля, и проверяющие задерживают любителей ездить с перегрузом. Одновременно тяжелая техника рушит нелегальные съезды, построенные для лесовозов.
Как сообщает 16 апреля пресс-служба Дорожного комитета Ленобласти, накануне, 15 апреля, эвакуаторы увезли несколько груженых машин из Выборгского района. Часть остановленных самосвалов оказались со значительным перегрузом, а водитель тягача, перевозившего на платформе тяжелый экскаватор, отказался проходить процедуру взвешивания. На нарушителей составили административные протоколы, а технику увезли грузовые эвакуаторы.
Дорожный комитет Ленобласти
На дороге Теребочево — Хотово в Волховском районе дорожники продолжают уничтожать выезды для лесовозов. Нелегальные съезды, наспех построенные из пиленных бревен, создают угрозу безопасности движения и портят конструктив трассы, отмечают в комитете. Перекапывая их, дорожники лишают перегруженные лесовозы путей выезда на региональную дорогу, которая сейчас находится в режиме просушки.
Дорожный комитет Ленобласти