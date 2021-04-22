России за один день Европа выдвинула сразу два политических ультиматума

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала освободить из заключения российского оппозиционного политика Алексея Навального до 7 июня — дня следующего заседания по правам человека в комитете министров СЕ. Соответствующая резолюция была принята большинством голосов (за — 105 членов из 142). Это следует из видеотрансляции заседания ПАСЕ 22 апреля. В ходе обсуждения документа поднималась тема нарушения Европейской конвенции о правах человека. Проект резолюции был опубликован на сайте ведомства в начале недели.

Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой ранее заявил, что РФ не будет выполнять требования документа. «Резолюция носит рекомендательный характер — вот пусть и рекомендуют», — рассказал он «Интерфаксу».



Одновременно с этим 22 апреля в 13:00 мск истёк срок ещё одного ультиматума, выдвинутого России. Речь идёт о взаимных высылках российских и чешских дипломатов.



Ранее новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что либо Россия до указанного срока примет обратно высланных чешских дипломатов, либо Чехия вышлет ещё российских. «Если дипломаты не смогут вернуться в Москву, то завтра в 12:00 (чешское время на час опережает московское. — Прим. ред.) я приму решение о снижении числа работников русского посольства в Праге так, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве», — предупреждал Кулганек.



«Фонтанка» писала, что Чехия может выслать из страны до 60 сотрудников посольства России.

