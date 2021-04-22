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Чиновников Петербурга обяжут показывать горожанам внешний вид проектов застройки

Петербуржцам покажут будущие новостройки города

Смольный будет обязан публиковать информацию о новых строительных проектах, в том числе визуализацию внешнего облика. Соответствующий законопроект парламентской комиссии по городскому хозяйству ЗакС принял в первом чтении 22 апреля.

На то, чтобы опубликовать в открытом доступе решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика, чиновникам отводится два рабочих дня. В пакете по каждому проекту должна содержаться информация о заявителе, дате согласования и сроке его действия, информация об адресе и кадастровом номере участка и визуализация внешнего облика будущей застройки.

Инициатива призвана повысить для рядовых жителей Петербурга прозрачность и доступность информации о строительных проектах и поможет избежать ситуаций, когда застройка становится для горожан сюрпризом.

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