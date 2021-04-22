В Петербурге после обысков возбудили уголовные дела о призывах к экстремизму и массовым беспорядкам

Как сообщает Следком 21 апреля, статью о призывах к массовым беспорядкам (часть 3 212 статьи УК) вменяют 36-летнему Александру Бердникову. Накануне стало известно, что в его квартире в Кудрово прошёл обыск. Визит ему объяснили расследованием дела о воспрепятствовании движению транспорта на несанкционированной акции и его перепиской в чате телеграм-канала.

Переписка в чате телеграм-канала радикального толка легла в основу двух уголовных дел. Возбудились Следственный комитет Петербурга и следственная служба регионального УФСБ.

Мужчина признал, что действительно обсуждал гипотетическое восстание и то, что в этом случае стоит делать в первую очередь: к примеру, решить вопрос с охранниками режима.

В ведомстве уточнили, что с 6 на 7 февраля в мессенджере разместили аудиозапись с призывами к массовым беспорядкам и насилию над гражданами, которое «должно было сопровождаться поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, оказанием вооруженного сопротивления представителям власти».

Подозреваемый задержан. обвинение ему пока не предъявлено.

По данным «Фонтанки», в том же чате нашли основания для ещё одного дела, но уже по статье 280 УК — «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Его возбудили в УФСБ.

21 апреля Центр «Э» и сотрудники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом регионального управления задержали подозреваемого — 40-летнего официально не трудоустроенного жителя Таллинской улицы, на счету которого статья за наркотики. У него также прошёл обыск, изъяты телефоны, ноутбук и прочая техника. По версии следствия, подозреваемый призывал в чате к насилию над силовиками, сообщения писал с 10 по 18 февраля.