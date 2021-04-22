Набор для шашлыка за год подорожал на 25%, больше всего — мангал

Покупка шашлычного набора, в который входят порция шашлыка, мангал, шампуры и розжиг, в апреле для россиян обходится в среднем почти в 2 тысячи рублей, что на четверть больше, чем год назад.

Как сообщает 22 апреля ТАСС, крупнейший оператор фискальных данных «Платформа ОФД» проанализировал траты россиян с 1 по 15 апреля. «Средний чек затрат на «шашлычный набор» составляет 1 958 рублей. Это на 25 % выше прошлогоднего показателя за тот же период (1 561 рубль)», — отмечают эксперты.