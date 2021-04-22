Набор для шашлыка за год подорожал на 25%, больше всего — мангал

Покупка шашлычного набора, в который входят порция шашлыка, мангал, шампуры и розжиг, в апреле для россиян обходится в среднем почти в 2 тысячи рублей, что на четверть больше, чем год назад.
Как сообщает 22 апреля ТАСС, крупнейший оператор фискальных данных «Платформа ОФД» проанализировал траты россиян с 1 по 15 апреля. «Средний чек затрат на «шашлычный набор» составляет 1 958 рублей. Это на
Число покупок шашлыка выросло в 1,5 раза. Средний чек составил 304 рубля за порцию (
«Учитывая базу прошлого года, когда продажи шашлычного набора за первую половину апреля были на треть ниже уровня 2019 года, можно говорить о восстановлении потребительского спроса в данном сегменте к привычным показателям. В апреле текущего года наиболее заметный рост числа покупок данных товаров наблюдался в период вторых выходных апреля (10–11 апреля), когда в столицу и центральные регионы страны пришли теплые дни. Рост продаж по сравнению с выходными предыдущей недели составлял
По данным сервиса доставки «Сбермаркет», проанализировавшего средние цены у более 60 ретейлеров, самый дорогой шашлык среди мясных — телячий (781 рубль за 1 кг мяса). Дешевле говяжий (675 рублей) и свиной (545 рублей), а самый доступный — куриный (335 рублей). Одна из самых популярных рыб для приготовления на огне — дорада — стоит 604 рубля за 0,5 кг. Филе лосося — 839 рублей за 0,5 кг.