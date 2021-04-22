В Новом Девяткино привели в порядок трубу, заставившую блуждать в тумане. В дома возвращается тепло

Шесть метров прохудившейся трубы заменили петербургские энергетики во Всеволожском районе Ленинградской области. Ремонт закончили на несколько часов раньше намеченного срока.
Как сообщили 22 апреля в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга», сварочные работы у дома
Тем, кто продолжает мёрзнуть в квартирах, рекомендуют обратиться в управляющую компанию — именно там отвечают за непосредственную подачу тепла.
Коммунальная авария на Флотской произошла накануне днём. На улице забил горячий источник, окрестности заволокло паром.