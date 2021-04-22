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В Новом Девяткино привели в порядок трубу, заставившую блуждать в тумане. В дома возвращается тепло

«Теплосеть Санкт-Петербурга» завершила ремонт в Новом Девяткино

Шесть метров прохудившейся трубы заменили петербургские энергетики во Всеволожском районе Ленинградской области. Ремонт закончили на несколько часов раньше намеченного срока.

Как сообщили 22 апреля в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга», сварочные работы у дома № 7 по улице Флотской в Новом Девяткино завершили немногим позже половины четвёртого ночи. Новый участок проверили и переключили потребителей. С 7:30, как заверяют в компании, отопление и горячая вода поступают в дома в штатном режиме.

Тем, кто продолжает мёрзнуть в квартирах, рекомендуют обратиться в управляющую компанию — именно там отвечают за непосредственную подачу тепла.

Коммунальная авария на Флотской произошла накануне днём. На улице забил горячий источник, окрестности заволокло паром.

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