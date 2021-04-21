Флотскую улицу в Новом Девяткино заволокло паром от прорыва трубы. Об этом около пяти вечера 21 апреля местные жители сообщили в районной группе во «ВКонтакте».
Судя по опубликованным кадрам, коммунальная авария произошла у жилого дома. В зоне вытекания горячей воды оказались припаркованные во дворе машины.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербург», информация о прорыве трубы на Флотской улице, 7, поступила специалистам компании в 14:20. На место оперативно выехала бригада.
«Остановка сетевых и подкачивающих насосов из-за просадки напряжения сторонней организации привела к резкому скачку давления в трубопроводах, что привело к технологическому нарушению», — рассказали о причинах появления дефекта в «Теплосети».
Окончание ремонтных работ запланировано на 10:20 22 апреля.