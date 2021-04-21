Флотскую улицу в Новом Девяткино заволокло паром от прорыва трубы. Об этом около пяти вечера 21 апреля местные жители сообщили в районной группе во «ВКонтакте».



Судя по опубликованным кадрам, коммунальная авария произошла у жилого дома. В зоне вытекания горячей воды оказались припаркованные во дворе машины.