Фото из коридоров больницы опубликовал активист «АгитРоссии» Павел Иванкин в своем канале. На них видно, что росгвардеец лежит на каталке, на правой ноге у него нет сапога.
По данным «Фонтанки», росгвардеец подвернул ногу.
автор Павел Иванкин / telegram
21 апреля в нескольких городах России прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным МВД, в Петербурге участие в ней приняли порядка 4,5 тысяч человек. При этом ОВД-инфо незадолго до полуночи сообщало, что из 1 485 задержанных по всей России на Петербург приходятся 662. Для сравнения, в Москве — менее 30. «Фонтанка» следила за акциями протеста в режиме онлайн.