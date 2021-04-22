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Пострадавшего росгвардейца привезли в Мариинскую больницу после несогласованных акций в Петербурге

Росгвардеец подвернул ногу во время несогласованных петербургских акций в поддержку Навального

В Мариинскую больницу в Петербурге вечером 21 апреля привезли пострадавшего сотрудника Росгвардии. Он подвернул ногу.

Фото из коридоров больницы опубликовал активист «АгитРоссии» Павел Иванкин в своем канале. На них видно, что росгвардеец лежит на каталке, на правой ноге у него нет сапога.

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По данным «Фонтанки», росгвардеец подвернул ногу.

автор Павел Иванкин / telegram

21 апреля в нескольких городах России прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным МВД, в Петербурге участие в ней приняли порядка 4,5 тысяч человек. При этом ОВД-инфо незадолго до полуночи сообщало, что из 1 485 задержанных по всей России на Петербург приходятся 662. Для сравнения, в Москве — менее 30. «Фонтанка» следила за акциями протеста в режиме онлайн.

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Комментарии (9)

Nationalverrater_2
бесполезняк. квартиру не подарят
265061272
Я бы на месте врачей Мариинской больницы отказалась оказывать ему помощь.
AmbientGlow
Бог не фраер.... иногда и местами.
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