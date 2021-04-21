Элитные апартаменты на Крестовском острове в Петербурге удалось потушить

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в реконструируемом здании резиденции «Крестовский IV» на одноимённом проспекте в Петербурге. Об этом 21 апреля сообщает ведомство, добавляя, что с огнём удалось справиться к 22:42.



«В четырёхэтажном реконструируемом здании, на первом этаже горела обстановка на площади 60 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении.

Резиденция «Крестовский IV» — это 11 жилых апартаментов, площадь которых начинается с 170 квадратных метров, а цены стартуют с 110 млн рублей. Официальный застройщик RBI обещает полностью реализовать проект в 4 квартале 2021 года.