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Элитные апартаменты на Крестовском острове в Петербурге удалось потушить

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в резиденции «Крестовский IV» в Петербурге

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в реконструируемом здании резиденции «Крестовский IV» на одноимённом проспекте в Петербурге. Об этом 21 апреля сообщает ведомство, добавляя, что с огнём удалось справиться к 22:42.

«В четырёхэтажном реконструируемом здании, на первом этаже горела обстановка на площади 60 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении.

Резиденция «Крестовский IV» — это 11 жилых апартаментов, площадь которых начинается с 170 квадратных метров, а цены стартуют с 110 млн рублей. Официальный застройщик RBI обещает полностью реализовать проект в 4 квартале 2021 года.

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