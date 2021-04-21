FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +13
76.82р92.29р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
6
Печать

Толпа протестующих собралась у ТЮЗа в Петербурге. Движение на подступах перекрыто

Участники несогласованной акции собрались у ТЮЗа в Петербурге

Как передает корреспондент «Фонтанки» 21 апреля, большая часть участников митинга в поддержку Алексея Навального собралась у Театра юных зрителей. Люди включили фонарики на своих телефонах. При этом часть людей уходит в сторону Загородного проспекта и станции метро «Звенигородская».

Протестующие также продолжают движение к Пионерской площади с Марата, Правды и других улиц в центре Петербурга. Помимо этого, скопление участников несогласованной акции движется по Зодчего Росси. Движение на некоторых перекрыто и затруднено, в частности на площади Ломоносова.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

По словам корреспондента «Фонтанки», начиная от Аничкова моста и до Садовой улицы перекрыта нечётная сторона Невского проспекта.

Ранее участники акции заявили о применении электрошокеров сотрудниками полиции. На митинге также задержали того, кого искали под кроватью корреспондента «Фонтанки». Жилетка «Пресса» и бейдж его не спасли. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию протестной акции.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Foster13
Мде. На любое событие в Питере собирается больше народу чем тут за свободу России, во славу Сисяну.
lamer
Как это старо. Фонариками светить в Ленинграде по ночам. Ну что, прилетели ваши немцы?
ahiir
Можно обьявить о переполненных демонстрантами улицах.
огромном успехе, об аплодисментах из Вашингтона - и пусть
Алеша начинает кушать...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний