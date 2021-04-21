Толпа протестующих собралась у ТЮЗа в Петербурге. Движение на подступах перекрыто

Как передает корреспондент «Фонтанки» 21 апреля, большая часть участников митинга в поддержку Алексея Навального собралась у Театра юных зрителей. Люди включили фонарики на своих телефонах. При этом часть людей уходит в сторону Загородного проспекта и станции метро «Звенигородская».



Протестующие также продолжают движение к Пионерской площади с Марата, Правды и других улиц в центре Петербурга. Помимо этого, скопление участников несогласованной акции движется по Зодчего Росси. Движение на некоторых перекрыто и затруднено, в частности на площади Ломоносова.