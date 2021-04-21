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Петербургские причалы могут сменить хозяев. ФАС не разрешает Смольному продлевать договоры аренды

Около 30 причалов на реках и каналах Петербурга могут сменить арендаторов в 2021 году

Петербургские судовладельцы не могут продлить договоры со Смольным по аренде набережных из-за претензий Федеральной антимонопольной службы. Как рассказали «Фонтанке» в ГБУ «Мостотрест», на данный момент истек срок соглашения по 15 участкам. «Договоры на новый срок не заключены по причине отказа ФАС и УФАС, использование объектов в отсутствие договора аренды является незаконным», — отмечают в учреждении. В 2021 году заканчивают свое действие еще 13 соглашений под указанные цели.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что в 2020 году Федеральная антимонопольная служба выдала Смольному пачку отказов в очередном продлении договоров, посчитав это ограничением конкуренции. Перед чиновниками встал выбор — снова разыгрывать места по конкурсу или отдать в управление Агентству внешнего транспорта для развития сети городских причалов. Один из вариантов — организовать на их основе маршруты hop-on hop-off.

В ГБУ «Мостотрест» сообщили, что пока оспаривают в суде отказы ФАС в продлении договоров. «Поскольку антимонопольный орган в своем решении не привел никаких доводов, на основании которых он пришел к выводу о нарушении конкуренции в случае предоставления преференции конкретному арендатору, полагаем данные решения незаконными», — отметили в учреждении. В настоящее время есть судебные решения арбитражных судов как в пользу УФАС, так и в пользу «Мостотреста», КИО и арендаторов.

Если суд оставит решение ФАС в силе, участки набережных, по которым истекли договоры, будут выставлены на торги. На 2021 год запланировано 10 аукционов, также ведется подготовка новых торгов на свободные участки, заключили в «Мостотресте».

© Фонтанка.Ру

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